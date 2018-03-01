Четверг, 1 Марта 2018 11:01

АрмИнфо. В Армении будут ужесточены меры ответственности за нарушение состояния автомобильных дорог. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях внесены на заседании армянского парламента 1 марта во втором и окончательном чтении.

Как отметил в своем выступлении первый заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий РА Гагик Григорян, ко второму чтению новых предложений от депутатов не поступило. Представленный документ направлен на обеспечение безопасности дорожного движения. Согласно законопроекту, запрещается незаконная установка рекламных щитов и дорожных знаков, которые могут отвлечь внимание водителей. "Подчеркну, что речь идет о незаконной установке", - подчеркнул замминистра. Он также сообщил, что документом запрещается размещение вдоль дорог незаконных построек в виде киосков и павильонов. Кроме того, запрещается изменение маршрутов прокладки под автомобильными дорогами водопроводов, электрических и телекоммуникационных кабелей, а также их незаконное использование. При нарушениях положений законодательства в первом случае будет применяться меры ответственности в виде предупреждения, а втором и последующем случаях - штрафные санкции. На межгосударственных дорогах штраф составит 150-кратный размер минимальной заработной платы, на дорогах республиканского значения - 100-кратный.