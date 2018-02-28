Среда, 28 Февраля 2018 21:51

АрмИнфо. Минздрав Армении опубликовал полный перечень лекарств, которые будут продаваться в аптеках без рецепта.

Напомним, что с 1-го марта в Армении вступит в силу решение правительства "О форме рецептов, порядке выписки рецептов, отпуске лекарств, а также о порядке учета медикаментов и лекарственных средств”. После того, как данное решение вступит в силу, из общего числа зарегистрированных в стране 4700 лекарств 2700 лекарств будут продаваться только по рецепту . Отметим, что с завтрашнего дня по рецептам будут продаваться антибиотики, гормональные и кодеиносодержащие препараты, а с 1-го июля в число рецептурных войдут все инъекционные препараты и онкологические медикаменты. С 1-го октября - все остальные медикаменты, предусмотренные решением правительства.

Итак, в числе лекарств, которые будут продаваться по рецепту:

Противовирусные препараты:

Левомицетин-Дариница (таблетки)

Эритромицин (таблетки)

Амоксициллин (капсулы)

Флуконазол (таблетки)

Фурадонин (таблетки)

Дифлюкан (капсулы)

Бисептол (таблетки)

Тетрациклин (таблетки)

Ампициллин (порошок для внутривенных и внутримышечных инъекций)

Флюкостат (капсулы)

Аугментин (таблетки)

Азимак (капсулы).



Препараты с психотропными веществами:

Пенталгин Плюс (таблетки)

Солпадеин (растворимые таблетки)

Валиум (таблетки)

Кафетин



Гормональные препараты:

Дексаметазон (раствор)

Йодомарин 200 (таблетки)

Л-тироксин (таблетки)

Окситоцин (таблетки)

Лекарства, которые будут продаваться без рецепта:

Обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие:

Парацетамол

Анальгин

Аспирин

Ибупрофен

МИГ

Аскофен

Цитрамон

Темпалгин

Против простуды, гриппа, насморка:

Фервекс

Терафлю

Против диареи

Имодиум

Смекта

Активированный уголь

Спазмолитики

Но-шпа

Спазмалгон

Ферменты

Панкреатин

Мезим

Успокоительные

Карвалол

Экстракт валериан

Валокардин