Среда, 28 Февраля 2018 21:34

АрмИнфо. В Армении мошенники, последователи Остапа Бендера, решили заработать оригинальным, по их мнению, способом, который обошелся банкам Армении в несколько десятков миллионов драмов.

Как сообщает пресс-служба полиции, горе мошенники Артак и Ара Тадевосяны наводили позолоту на сплавы из меди и цинка. Реализация данной трапеции осуществлялась следующим образом: великие комбинаторы передавали их своему сообщнику Врежу Акопяну, который в свою очередь, закладывал позолоченные слитки под залог в банк под именем своих знакомых. В преступном сговоре с представителями “армянской позолоченной мафии” был также оценщик ювелирных изделий одного из банков Павел Манукян, который принимал сплавы из меди и цинка “за чистую монету” и предусмотрительно закрывал глаза на обман.

Важно отметить, что от действий мошенников пострадали как банки, что бывает не часто, так и обычные граждане. Продуктивная их деятельность продолжалась бы, возможно, еще долго если бы подлог не был обнаружен. Преступники были разоблачены.

В общей сложности полицией Армении было раскрыто 25 эпизодов в рамках этого дела.

Отметим также, что недавно похожий случай был зафиксирован правоохранителями соседней Грузии. Граждане Армении там так же «экспериментировали» с подложными «золотыми слитками». Поддельные золотые слитки они реализовывали на территории, прилегающей к «Золотой бирже», недалеко от железнодорожного вокзала Тбилиси. Стоимость, установленная за каждый слиток, превышала 10 тысяч лари (более 4 тысяч долларов). Сотрудникам полиции удалось изъять один образец в качестве вещественного доказательства. Возможно, все они были звеньями одной преступной цепи.