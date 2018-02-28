Среда, 28 Февраля 2018 20:21

АрмИнфо. В связи с весенними праздниками, Конверс Банк объявляет о проведении традиционных акций, приуроченных Международному женскому дню. В рамках первой акции с 1 марта по 7 апреля женщинам представиться возможность получить пластиковую карту Woman's в филиалах Банка, с 50%-ой скидкой платы за годовое обслуживание в первый год и возможностью открытия кредитной линии.

Как сообщает пресс-служба Банка, в рамках данной акции, все держатели карт Woman's могут получить кредитный лимит на максимальную сумму в размере 1 млн драмов, со сроком погашения 36 месяцев. Пластиковые карты Woman's не только отличаются от других оригинальным дизайном, но и позволяют держателям карт периодически пользоваться продуктами, скидками и акциями CashBack, которые регулярно проводятся для женщин. Кроме того, в преддверии Международного женского дня, с 6 по 8 марта, будет проведена традиционная акция CashBack Конверс Банка, которой могут воспользоваться все картодержатели. В эти дни, совершая безналичные покупки в партнерских магазинах и пунктах торговли, клиенты получат беспрецедентный возврат с транзакций в размере 25%. "Акция CashBack проводится для поощрения постоянных клиентов и предоставляет возможность держателям карт совершать выгодные покупки в связи с Международным женским днем в партнерской сети Банка, в которую входят парфюмерные магазины, магазины одежды, обуви, украшений, аксессуаров, подарков, сладостей и другие магазины", - говорится в официальном сообщении Банка.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылкам http://benefits.conversebank.am/hy/current- promotions/item/2018/02/22/womanscreditline/ иhttp://benefits.conversebank.am/hy/current-promotions/item/2018/02/22/cashbackmarch/. По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе" №16, подготовленного ИА АрмИнфо, Конверс Банк как по общему числу активных карт, так и по числу Visa и MasterCard входит в TOP-5. К 1 октября 2017 года банк нарастил общее число активных карт на 35,1% - до 183,8 тыс. шт. В общем числе активных карт банка на долю Visa приходится 28,2%, а MasterCard - 12,5% (22,9 тыс. шт. с годовым ростом на 44,4%). Объем пластиковых транзакций Конверс Банк нарастил за 9 месяцев 2017г на 62% годовых до 239.1 млрд драмов, заняв по этому показателю 1-ую позицию. У Банка на 1 октября 2017г насчитывается 104 банкомата и 753 собственных POS-терминала, с годовым ростом соответственно на 3% и 31,6%. Конверс Банк выпускает и обслуживает наравне с локальными картами ArCa также Visa и MasterCard.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 июля 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.