Среда, 28 Февраля 2018 19:46

АрмИнфо. 28 февраля 2018 года истек срок выдвижения кандидатуры на пост президента Республики Армения. Как сообщает пресс-служба Парламента, 28 февраля председатель Национального Собрания Ара Баблоян выступил с заявлением о выдвижении кандидатуры на пост президента Армении.

В соответствии с Конституцией РА по письменному заявлению 65 депутатов фракций Республиканская партия Армении и АРФ Дашнакцутюн на пост кандидата в президенты был выдвинут Армен Варданович Саркисян.

Обсуждение вопроса об избрании Президента Республики Армения начнется в 10:30 на заседании Национального собрания Республики Армения 1 марта.