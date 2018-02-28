Среда, 28 Февраля 2018 19:40

АрмИнфо. Армянский национальный конгресс (АНК) будет последовательно добиваться раскрытия преступлений, совершенных 1 марта 2008 года в Ереване. Об этом говорится в заявлении Армянского национального конгресса в связи с 10-й годовщины трагедии 1 марта.

Отметим, что 1 марта 2008 года полиция Армении, применила силу в отношении граждан, проводящих мирный митинг на площади Свободы в Ереване в знак протеста против фальсификации президентских выборов. Митинги длились порядка 10 дней. В результате применения силы полицией погибло 10 человек. Имена убийц по сей день не раскрыты. 23 октября 2008 года Серж Саргсян создал группу экспертов, целью которой было собрать факты о событиях 1 марта 2008 года. Однако в июне 2009 года он распустил данную группу.

Как сообщает пресс-служба АНК, данное событие было тяжелым ударом по армянской государственности и доверию народа к демократическим государственным институтам. В результате трагедии 1 марта углубилась пропасть между властью и гражданами республики, государство перестало восприниматься людьми как гарант законности, безопасности и гражданских прав, оно стало восприниматься в качестве противника. События 1 марта стимулировали новую волну эмиграции, а также нанесли удар по международному имиджу Армении.

"Армения никогда не станет свободной демократической страной, пока события, произошедшие 1 марта, не будут осуждены на государственном уровне, и все исполнители и организаторы не будут привлечены к ответственности. Это как политическая необходимость, так и юридическое требования для создания правового государства. В течение десяти лет 1 марта отмечается по всей стране как день памяти жертв и общенациональный протест против государственного терроризма и репрессий. Этот бой продолжится, и страница 1 марта не будет закрыта. Завтра в 18:00 на Площади свободы мы организуем митинг-шествие в память о жертвах 1 марта", - говорится в сообщении Армянского национального конгресса.