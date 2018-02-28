Среда, 28 Февраля 2018 18:50

АрмИнфо. Автомобили членов правительства Армении должны быть переведены на сжатый газ, что позволит сэкономить десятки миллионов драмов. С подобным призывом к членам правительства 28 февраля обратился депутат Национального Собрания РА от фракции "Блок Царукян" Сергей Багратян.

По его словам, если правительство не пойдет на этот шаг, то оно устами своего руководителя Карена Карапетяна не имеет права давать советы владельцам автотранспортных средств использовать вместо бензина сжатый газ. Тем более, что премьер-министр считает подобное развитие событий позволит эффективным способом сэкономить личные сбережения граждан и компаний. Как считает депутат, по положению на 1 января 2017 года государственным бюджетом финансировались расходы 915 единиц транспортных средств. В 2017 году правительство приняло решение сократить это количество, создав, якобы, тем самым, условия для более эффективного управления бюджетными ресурсами. По положению на сегодняшний день было сокращено всего 27 единиц, что и 2% не составляет.

В ответ же на призывы премьер-министра к общественности потуже затянуть пояса, Багратян призвал остановить доставку детей и внуков членов правительства в школы на роскошных служебных автомобилях, работающих на бензине. "Каждый день по утрам в центре города вы можете увидеть эти автомобили у зданий школ, в то время, как невозможно найти $45 тыс для лечения раненого армянского солдата за рубежом. Насколько это морально?", - задает вопрос депутат.

В ответ министр финансов РА Вардан Арамян отметил, что правительство не воспринимает программу оптимизации в качестве самоцели. Важно, продолжил министр, выйти на повышение функциональности каждого ведомства. Сокращение количества автомобилей должно преследовать цель их эффективного использования. На втором этапе, после структурных изменений в исполнительной власти в апреле 2018 года, программа будет продолжена. "Расход на каждую автомашину должен нести в себе идею достижения определенной добавленной стоимости", - заметил министр, подчеркнув, что в отличие от автомобилей личного пользования срок службы служебных автомобилей более длительный и составляет 7-10 лет.

17 января, отвечая на вопрос депутата НС Шаке Исаян о росте цен на бензин, премьер-министр РА Карен Карапетян призвал владельцев автотранспортных средств использовать в качестве альтернативы сжиженный газ. Премьер отметил, что цена на бензин в Армении увеличилась на 20 драмов. <На данный момент цена на бензин в Грузии выше, чем когда мы доставляем наш бензин по транзиту через Грузию. Кроме того, у потребителей бензина есть альтернатива в виде сжатого газа. Цена на газ выросла на 20 драм и достигла 190-220 драмов. В случае со сжатым газом была восстановлена цена 2015 года", - отмечал тогда премьер-министр.