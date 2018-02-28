Среда, 28 Февраля 2018 18:17

АрмИнфо. Инвестиционная программа освоения Техутского месторождения меди и молибдена в Сюникской области Армении продолжается. Об этом 28 февраля в ходе встречи депутатов Национального Собрания РА с членами правительства заявил министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян в ответ на заявление депутата НС от оппозиционной фракции "Елк" Мане Тандилян о появлении проблем при реализации данной инвестиционной программы.

Тандилян напомнила, что еще в 2007 году при патронаже тогдашнего премьер-министра РА Сержа Саргсяна была торжественно презентована программа освоения месторождения с привлечением крупных российских кредитов. Теперь выясняется, что при реализации программы возникли проблемы, которые привели к закрытию месторождения и невыполнением кредитных обязательств. "В этой связи, возникает вопрос о гарантиях со стороны государства, и каким образом проблема отразится на экономике страны", - отметила депутат.

В ответ министр подчеркнул, что в настоящее время две международные организации проводят исследования состояния хвостохранилищ на предмет их соответствия природоохранным нормам и дальнейшей безопасной эксплуатации месторождения. После проведения исследований возникнет необходимость в проведении работ в модернизации хвостохранилищ, после чего реализация проекта будет продолжена. "Каких-либо государственных гарантий не предоставлялось, и после модернизации программа получит свое развитие", - заверил Сурен Караян, добавив, что начавшаяся с 2014 года эксплуатация месторождения будет продолжена, и в этом вопросе нет каких-либо проблем.

Ранее министр охраны природы Арцвик Минасян заявлял, что взятые с рек Дебед и Шнох пробы свидетельствуют об отсутствии допустимых норм выбросов из хвостохранилища компании "Валлекс групп" в данные водоемы.

Отметим, что программа по эксплуатации Техутского медно-молибденового месторождения была одобрена правительством Армении в ноябре 2007 года. По запасам Техутское месторождение является вторым в республике после Каджаранского месторождения меди и молибдена в Сюнике. В 1991 году утвержденные запасы составили 450 млн тонн руды, в том числе 1,6 млн тонн меди с 0,355% содержанием и 99 тыс тонн молибдена с 0,022% содержанием. На первом этапе реализации Техутской программы, планируется ежегодно добывать и перерабатывать 7 млн. тонн руды. По усредненным показателям на первые 10 лет производства, в год будет производиться около 64 тыс. тонн медного концентрата с содержанием меди до 31%, и порядка 760 тонн молибденового концентрата с содержанием молибдена до 50%. Объем инвестиций для первого этапа составит порядка $350 млн.

Как ранее сообщал журналистам президент группы компаний "Валлекс" Валерий Меджлумян, медный и молибденовый концентраты будут экспортироваться в основном в страны Европы. Он обратил особое внимание на то, что в Техутском проекте были внедрены новейшие технологии, а также осуществлены инфраструктурные реформы. Что касается экологических программ компании, то здесь было указано на программу по лесонасаждению, согласно которой вместо 375 га леса, которые планируется вырубить для разработки месторождения, будет посажено 714 га леса. ЗАО "Техут" уделяет также внимание охране культурно-исторических памятников, находящихся на территории Техута.