Среда, 28 Февраля 2018 18:07

АрмИнфо. В конце февраля 2018г. завершился переезд головного офиса Банка ВТБ (Армения) с адреса ул. Налбандяна 46 в здание "Московян Плаза" по адресу ул. Московян 35. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, новое помещение офиса, расположенное на четырёх этажах здания "Московян Плаза", оснащено новейшим оборудованием, отвечающим требованиям современного банковского офиса. Режим работы головного офиса Банка ВТБ (Армения): понедельник-пятница 9:00-18:00.

Головной офис Банка ВТБ (Армения) разместился в новом помещении, отремонтированном и соответствующем всем современным трендам, исходя из увеличивающихся потребностей в связи с развитием бизнеса и с целью обеспечения условий для более эффективной работы сотрудников.

Являясь одним из крупнейших работодателей на рынке РА, в новом здании Банк ВТБ (Армения) сумел не только решить стратегическую задачу централизации человеческих ресурсов всех структурных подразделений Банка из 3-х разных зданий в одном офисе, но также и создать современные и комфортные условия для эффективной работы и взаимодействия между подразделениями и поднятию командного духа.

В новом офисе для сотрудников созданы зона "Открытый офис", зоны питания и отдыха для создания более комфортных условий работы и повышения трудоспособности сотрудников. В "Московян Плаза" также будут открыты 2 новых филиала: второй премиальный офис в формате Private Banking и офис для юридических лиц, который будет перемещен из здания "Дом Москвы".

В здании "Московян Плаза" также будет создана зона самообслуживания клиентов 24/7, оснащенная банкоматами и платежными терминалами.

Источник напоминает, что в конце 2017 года отдел обслуживания клиентов Головного офиса Банк ВТБ (Армения), ранее расположенный по адресу ул. Налбандяна, 46, стал функционировать по новому адресу - ул. Пушкина 3/1 под названием филиал "Пушкин", оснащённый первой зоной самообслуживания клиентов 24/7.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство по охвату филиальной сети - 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.