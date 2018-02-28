Среда, 28 Февраля 2018 17:36

АрмИнфо. В ходе рабочей встречи с президентом Республики Армения министр образования и науки Левон Мкртчян 28 февраля сообщил об осуществлении поручений президента Саргсяна - обеспечении качества в общем и высшем образовании, а также o реализации инновационных проектов.

Как сообщает пресс-служба президента, Мкртчян сообщил, что в 2017 году, и правительство одобрило законопроект о "Государственной программе развития образования Республики Армения до 2030 года", основной целью которого является формирование будущей образовательной системы.

Обращаясь к инновационным образовательным программам, в том числе к программе бакалавриата "Арарат" Левон Мкртчян сказал, что он уже получил международное признание. По словам министра, Национальное агентство Великобритании признало бакалавриат "Арарат" международно-признанной программой и включило ее в единую систему приема в университеты Соединенного Королевства.

Что касается реализации другой президентской рекомендации о развитии сотрудничества между государственным и частным секторами в области образования, министр сообщил о введении новых программ в этом направлении. Так например произошло расширение центра "Тумо", в сотрудничестве с организацией "Авангард Клаб" была запущена инициатива "Цифровой планетарий", в рамках которого планируется ежегодно обучать до 120 000 учащихся 7-11 классов региональных школ, чтобы поощрять преподавание естественных наук среди учащихся и содействовать сохранению и развитию астрономической школы. По словам министра, в школах внедрены экспериментальные программы финансового и предпринимательского образования, в которых обучается более 1400 учителей из 1260 школ, около 65 000 учеников участвуют в пилотных проектах.

Министр Левон Мкртчян также представил работы, направленные на повышение эффективности преподавания иностранных языков с целью повышения качества образования. Министр сообщил о строительстве школы с углубленным изучением китайского языка. Также, по словам министра, в 2017 году была разработана концепция обучения русскому языку в средних школах, в сотрудничестве с Российским агентством "Россотрудничество" реализуются курсы преподавания русского языка, а также программы, направленные на повышение эффективности преподавания русского языка в общеобразовательных школах.

В шести общинах республики под покровительством Соединенного Королевства созданы клубы изучения английского языка, в которых обучается около 400 человек, там же прошли переподготовку около 200 учителей. Обучение французскому языку осуществляется в 10 школах республики. В рамках интернационализации образования министр образования и науки сообщил, что по решению Федерального совета по образованию и культуре Германии к 2018 году аттестат о среднем образовании послужит основой для продолжения обучения в немецких университетах.

Министр образования и науки также сообщил о процессе осуществления программ социальной помощи, отметив, что в 2017 году, все школьники 1-12 классов из 39 общин получали бесплатные учебники за счет средств государственного бюджета. 1046 студентов из приграничных общин предоставили компенсацию платы за обучение в размере 30-60%, которая составляет около 154 миллионов драмов. 2667 студентов из социально уязвимых семей получили от государства компенсацию платы за обучение в размере 50-100%, что составило около 655 млн. драмов.