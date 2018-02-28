Среда, 28 Февраля 2018 17:30

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Женеве, глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел встречу с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раад аль-Хуссейном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, аль-Хуссейн высоко оценил последовательные усилия Армении по защите прав человека и приветствовал шаги Еревана, направленные на предотвращение новых геноцидов.

В свою очередь Налбандян представил Верховному комиссару новую резолюции о Предупреждении геноцидов, инициированную Арменией на 37-сессии Совета ООН по правам человека в связи с 70-летием Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

На повестке встречи были также процесс Конституционных реформ в Армении и исходящий из нее переход к парламентской форме управления.

Налбандян подтвердил приверженность Армении к дальнейшему укреплению демократических институтов, верховенству законов, реформированию судебной системы, эффективному управлению в стране и продолжению процесса реформ, опираясь на содействие партнеров, в том числе и ООН.

Стороны коснулись ситуации на Ближнем Востоке и проблемы миграции. В этой связи аль-Хуссейн положительно оценил попытки Армении реализовать проекты по принятию и интеграции беженцев.