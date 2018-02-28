Среда, 28 Февраля 2018 16:37

АрмИнфо. Армянский парламент единогласно принял заявление по Сумгаитским погромам.

В заявлении, в частности, говорится: "Хорошо спланированные события в Сумагите были еще одним проявлением антиармянской политики Азербайджана. Целью данных погромов являлось насильственное изгнание армян с их мест проживания, а также уничтожение армянского населения Азербайджана. Погромы в Сумгаите были продолжением армянофобской политики Азербайджана, которая началась с 1918 года. В результате погромов 1918 года в Баку было убито 30.000 армян, а в 1920 году было убито 20.000 армян в Шуши. Азербайджан продолжил свою политику также в советское время, когда с применением силы началось массовое насильственное изгнание армян из Нахиджевана и других армянонаселенных пунктов. Погромы получили новый импульс в 1988 и 1991 годах. Именно в это время осуществились массовые погромы в Сумгаите, Баку, Гандзаке, Кировабаде. А в 1991 году началась широкомасштабная агрессия против Карабаха. В 1991 году в ходе операции "Кольцо" была произведена этническая чистка в 22 армянских селах, в 1992 году в арцахском селе Марага произошли широкомасштабные убийства стариков, женщин и детей, в городе Ходжалы азербайджанцы также произвели массовые убийства но теперь уже мирного азербайджанского населения с тем, чтобы потом выставить армян виноватыми в глазах международного сообщества. А после подписания договора о прекращении огня Азербайджан зачастую нарушал режим трехстороннего перемирия, осуществлял диверсионные вторжения, а в 2016 году инициировал широкомасштабную военную агрессию. Национальное Собрание Республики Армения осуждает массовые убийства, насилие и депортации, осуществленные Азербайджаном в отношении мирного армянского населения, а также армянофобскую, расистскую политику Баку и развязанные против Нагорного Карабаха агрессивные военные действия".

В тексте заявлении также содержится призыв к парламентам и парламентским ассамблеям, занимающимся защитой прав человека структурам - осудить осуществленные Азербайджаном и продолжающиеся по сей день преступления против мирного населения, нарушения международного гуманитарного права, что представляет угрозу не только для армянского народа, но для безопасности, стабильности и развития всего региона.

Отметим, что погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с вечера 26 по 29 февраля 1988 г. стали первым массовым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовым насилием, грабежами и убийствами, что привело к первым потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению. В результате трехдневных погромов десятки человек были ранены и 53 - убиты, причем часть их была замучена до смерти, а трупы их были сожжены. 29 февраля в Сумгаит, наконец, вошла советская армия, которая, однако, почти ничего не предприняла для защиты армянского населения.