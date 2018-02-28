Среда, 28 Февраля 2018 16:30

АрмИнфо. Армения и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере. Свои подписи под документом поставили председатель комитета по государственным доходам РА Вардан Арутюнян и председатель таможенной службы Ирана, заместитель министра экономики и финансов ИРИ Форуд Асгари.

Согласно сообщению пресс-службы КГД, документом стороны договорились об обмене информацией о международном передвижении транспортных

средств и товаров. Подписан также меморандум о взаимопонимании, предусматривающий упрощение таможенных процедур на таможенных границах друг друга.

Иранским партнерам были также презентованы основные принципы деятельности зоны свободной торговли ЕАЭС и таможенного законодательства. Затем гости ознакомились с деятельностью мониторингового центра КГД, электронной системой, особенностями деятельности таможенной службы Армении.