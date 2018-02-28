Среда, 28 Февраля 2018 16:18

АрмИнфо. В Европарламенте состоялись обсуждения по карабахской проблеме с участием европейских депутатов, экспертов и представителей Бюро Ай-Дата.

В ходе мероприятия с докладами выступили депутаты Еврлпарламента Мишель Ривас и Ларс Адактсон. Они затронули тему сумгаитских и бакинских погромов. Депутаты также подчеркнули необходимость активизации посреднической миссии Минской группы ОБСЕ. Ларс Адактсон, в частности, подчеркнул необходимость посещения европейскими депутатами Арцаха с целью ознакомления с ситуацией на месте.

Эксперт доктор Альфред де Зайас подчеркнул, что международные нормативные акты дают возможность для самоопределения Арцаха, а эксперт Пол Вилямс заметил, что в последнее время принцип права народов на самоопределение стал доминировать в международном праве. По его словам, за последние 20 лет сформировались 25 новых государств, а Арцах прошел уже долгий путь становления государственности.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Арцаха Армине Алексанян призвала ЕС активизировать усилия в направлении урегулирования карабахского конфликта. Она также подчеркнула, что Баку должен понять, что без участия Степанакерта в переговорах проблема не будет урегулирована.

Сегодня в Европарламенте состоится еще одно аналогичное мероприятие, посвященное карабахской проблеме.