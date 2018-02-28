Среда, 28 Февраля 2018 13:35

АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян призвал международное сообщество удвоить усилия, направленные на активизацию повестки предупреждения новых преступлений против человечности.

"То, что происходит на наших глазах в разных частях мира, преступления, основанные на идентичности в отношении этнических и религиозных групп, наглядно демонстрируют, что мир не застрахован от этого <отвратительного бедствия> и что по-прежнему необходимо удвоить международные усилия, направленные на активизацию повестки предупреждения", - сказал Налбандян входе своего выступления на встрече высокого уровня 37-й сессии Совета ООН по правам человека.

В этом контексте он напомнил, что в 2015 году по инициативе Армении Совет по правам человека ООН единогласно принял резолюцию о предупреждении геноцида. Армянский министр добавил, что впоследствии, опять же по инициативе Армении, Генеральная Ассамблея ООН объявила 9 декабря Международным днем памяти жертв геноцида. "Как недавно заявил Генеральный директор женевского отделения ООН Михаэль Мёллер: "Армения стала ведущим голосом в деле сохранения важности Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". На этой сессии Совета по правам человека Армения представляет резолюцию о Предупреждении геноцида, которая отметит 70-ю годовщину Конвенции конкретными рекомендациями для действий и коснется деятельности ООН и государств-членов организации в этом отношении. 9-го декабря в Ереване состоится третий Международный глобальный форум против преступлений геноцида. Он станет важной платформой для проявления нашей коллективной решимости против повторения этого ужасного преступления, для повышения осведомленности и продвижения образования с целью предупреждения геноцидов", - констатировал глава армянского внешнеполитического ведомства.

В тоже время Налбандян заявил, что Армения продолжает осуществлять Национальный план действий в области защиты прав человека, основная цель которого - разработка документа единой политики в области защиты прав человека. "Мы ответственным образом предоставили договорным органам ООН национальные доклады Армении и отчеты об их исполнении. Армения поддерживает процесс Универсального периодического обзора, и мы намерены, на добровольной основе, представить наш второй среднесрочный отчет по УПО. Наша страна завершает переход к парламентской системе управления. На протяжении всего переходного процесса, в том числе и конституционный референдум, соответствующие поправки к ключевым законам Армении и парламентские выборы проводились инклюзивным образом, в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами, и продемонстрировали, что прогресс, достигнутый в деле защиты основных свобод, является устойчивым и необратимым. Мы продолжим процесс реформ в нашей стране, основываясь также и на содействии, оказанном нашими партнерами, в том числе и ООН", - отметил Налбандян, и в этом контексте выразил приверженность Армении дальнейшему укреплению демократических институтов, верховенства закона, судебной системы, эффективного управления, которые продолжают занимать важное место в ряду наших приоритетов.