Среда, 28 Февраля 2018 13:32

АрмИнфо. Несмотря на то, что один из основополагающих документов в области защиты прав человека - Всеобщая декларация прав человека отмечает 70-летие и широко признана в качестве ключевого документа в истории прав человека, тем не менее, ее положения не только постоянно игнорировались, но и грубо нарушались во многих частях мира.

Об этом входе своего выступления на встрече высокого уровня 37-й сессии Совета ООН по правам человека заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Глава армянского внешнеполитического ведомства напомнил, что тридцать лет назад, в эти же самые дни в феврале 1988 года, в азербайджанском городе Сумгаит вспыхнули антиармянские погромы, в результате которых множество армян было убито, искалечено и депортировано. "Эти погромы были совершены властями Азербайджана с целью наказать армян за мирные устремления народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Эти зверства были причиной того, что лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров написал, что "если кто-то мог сомневаться в этом до Сумгаита, то после этой трагедии ни у кого не остается никакой нравственной возможности настаивать на сохранении территориальной принадлежности Нагорного Карабаха к Азербайджану". Сумгаитская резня была широко осуждена международным сообществом, в том числе и в резолюции Европейского парламента. К сожалению, организаторы и исполнители этого преступления не были надлежащим образом наказаны. Как это неоднократно случалось в истории человечества, безнаказанность открыла двери для новых зверств, включая резню и этническую чистку в отношении армян в Баку, Кировабаде (Гандзаке), Мараге и многих других местах. Азербайджан пытается всеми средствами скрыть эти зверства, избежать ответственности и отвлечь внимание от себя путем сфабрикованных обвинений, включая и так называемой Ходжалинской кампанией, пытается предстать в образе жертвы и дискредитировать армян, представив их предполагаемыми виновниками насилия", - подчеркнул Налбандян.

Вместе с тем он констатировал, что это является частью азербайджанской политики ксенофобии по отношению к армянам. Армянский министр заметил, что Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью и многие другие организации, занимающиеся правами человека, выразили озабоченность по поводу постоянных случаев риторики ненависти в Азербайджане, используемой против армян политическими лидерами, учебными заведениями и средствами массовой информации, и что целое поколение азербайджанцев выросло, слушая эту риторику ненависти.

"Именно подобная антиармянская пропаганда подстрекала к постоянным зверствам против армян, в том числе и грубейшим нарушениям международного гуманитарного права, совершенным вооруженными силами Азербайджана в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе - убийства детей, женщин, пожилых людей, глумление над телами погибших, обезглавливание захваченных в плен солдат в стиле, используемом печально известными террористическими организациями. При непосредственной угрозе жизни, беспрепятственный доступ соответствующих учреждений ООН и специальных процедур, предоставление гуманитарной помощи людям, проживающим в зонах конфликтов, приобретает исключительное значение. Вызывает недоумение, что с организаторами подобных ужасающих преступлений консультируются для получения их согласия на вовлечение международных организаций и предоставление гуманитарной помощи. Народ Нагорного Карабаха не должен быть лишен возможности сотрудничества с правозащитными организациями из-за возражений Азербайджана, страны, печально известной именно нарушениями прав человека", - сказал Налбандян.

В тоже время, по словам главы МИД РА, во Всеобщей декларации предусматривается, что осуществление индивидуальных и коллективных прав человека и основных свобод не должно зависеть от статуса территории, на которой люди живут. "Это должно служить руководящим принципом для всех тех, кто привержен универсальному применению Декларации без "серых зон", где люди лишены международного содействия в осуществлении своих прав. Запоздалая реакция, отсроченная оценка ситуации, отсутствие превентивных мер - представляют собой пробелы между провозглашенными обязательствами и их осуществлением на месте. Действительно, "отложенное право - это лишенное право". Я хочу вспомнить слова Элеоноры Рузвельт, одной из авторов Всеобщей декларации, "мы не могли бы иметь мир или атмосферу, в которой мир мог бы расти, если мы не признаем права отдельных людей"", - заключил Налбандян.