Среда, 28 Февраля 2018 10:55

АрмИнфо.В армянской церкви Святой Марии Магдалины в Брюсселе состоялась поминальная служба в память жертв Сумгаитских погромов 27-29 февраля 1988 года.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, на литургии присутствовали находящаяся с рабочим визитом в Бельгии заместитель министра иностранных дел Арцаха Армине Алексанян, глава департамента офиса защитника прав человека Арцаха Артак Бегларян, дипломаты посольства Армении в Королевстве Бельгия и постоянного представительства Армении в НАТО, представители армянской общины Бельгии.

Затем армянская община Бельгии у памятника-хачкара в память жертв Геноцида армян 1915 года организовала митинг, посвященный памяти жертв Сумгаитских погромов и церемонию возложения венков.