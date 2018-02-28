Среда, 28 Февраля 2018 10:55

АрмИнфо.Постоянный представитель Арцаха на Ближнем Востоке Каро Кебабджян принял участие в церемонии открытия выставки фотографий Зограба Маргаряна, отражающих арцахскую хронику.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, мероприятие, посвященное 30-летию Карабахского движения состоялось в посольстве Армении в Ливане. В своем выступлении Кебабджян отметил важность укрепления триединства Арцах-Армения-Диаспора путем объединения потенциала рассеянного по всему миру армянства во имя сохранения армянской идентичности, укрепления и процветания двух армянских государств.

Затем постпред Арцаха передал Маргаряну благодарственное письмо министра ИД Арцаха и памятную медаль, посвященную юбилею карабахского движения, подчеркнув важный вклад известного фотографа в повышение узнаваемости Арцаха за рубежом.

В мероприятии приняли участие посол Армении в Ливане Самвел Мкртчян и посол Армении в Великобритании Армен Саргсян, представители армянской общины и духовенства Ливана.

Выставка была организована совместными усилиями постоянного представительства Республики Арцах на Ближнем Востоке и посольства Армении в Ливане.