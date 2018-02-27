Вторник, 27 Февраля 2018 18:45

АрмИнфо. Состоялся самый большой обман в истории Третьей республики Армении, - заявил глава фракции “Елк” Никол Пашинян в ходе своего выступления 27 февраля в Национальном Собрании.

По его словам, «Серж Саркисян намерен вероломно завладеть должностью премьер-министра». Он отметил, что 10 апреля 2014 года на встрече с членами комитета конституционных реформ Серж Саргсян объявил: “До начала обсуждений я официально заявляю, что я, Серж Саргсян, никогда не стану выдвигать свою кандидатуру на пост президента РА. И если Армения перейдет на парламентскую систему правления, я не буду претендовать на пост премьер-министра. Я уверен, что один и тот же человек не должен претендовать на роль руководителя Армении более двух раз”. Как заметил Пашинян, теперь очевидно, что Республиканская партия Армении (РПА) намерена назначить Сержа Саркисяна на должность премьер-министра.

Он также заявил, что в пакете конституционных законов, вытекающих из логики нового Основного закона передвинуты сроки выборов премьер-министра. “Согласно предыдущему закону, выдвижение премьер-министра должно было состояться 9-16 апреля, а выборы должны были пройти в ходе паламентской четырехдневки 2 мая. Однако, изменения были сделаны таким образом, что сейчас стало возможным провести выборы уже 10 апреля. «Я считаю это самым большим обманом в истории Третьей республики, и я хочу сказать, что даже наивный армянский народ нельзя обмануть, если он не позволит себя обманывать”, - подчеркнул он.

Согласно мнению некоторых наблюдателей власти прибегли к подобным ухищрениям с тем, что бы не допустить единоличного нахождения у власти в течение целого месяца нынешнего премьер-министра, опасаясь утери контроля за вертикалью власти и политическими процессами. Согласно же поправкам, глава государства в день истечения своих полномочий может претендовать на пост премьер-министра.