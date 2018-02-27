Вторник, 27 Февраля 2018 17:35

АрмИнфо. Госдеп США высказался по поводу притязаний президента Азербайджана Ильхама Алиева на Ереван.

"США придерживаются заявления Минской группы ОБСЕ от 11 февраля, которое призывает стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий. США также призывают стороны уважать достигнутые соглашения на саммите в Женеве в 2017 году об активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения", - отмечается в официальном ответе Госдепа США на запрос армянской службы Радио Свобода.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в начале февраля предъявил притязания на Ереван, назвав его исторической азербайджанской территорией. <Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча. И мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это - наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели>, - сказал Алиев.