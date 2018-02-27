Вторник, 27 Февраля 2018 16:07

АрмИнфо. Достигнутое в зоне карабахского конфликта перемирие хрупко и вероятность повторения сценария апреля 2016 года велика. Об этом в интервью турецкому телеканалу TRT WORLD заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

"К сожалению, Азербайджан воюет не только против Армении, но и против сильного армянского лобби, определенных международных сил и политических кругов, финансируемых армянским лобби", - сказал Гасанов.