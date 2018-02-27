Вторник, 27 Февраля 2018 15:52

АрмИнфо.Министр образования и науки РА Левон Мкртчян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Армении Тяня Эрлуна.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, в рабочем порядке был обсужден ряд вопросов повестки сотрудничества с Китаем. В частности, были затронуты возможности и проблемы получения образования в китайских высших учебных заведениях через межгосударственные программы. В этом контексте министр Левон Мкртчян отметил, что Закон РА "О военной службе и статусе военнослужащего", вступившего в силу с января 2018 года, требует необходимости нового правового регулирования для граждан РА, желающих учиться в зарубежных университетах.

Выражая благодарность за эффективное сотрудничество, Тянь Эрлун выразил надежду, что практическое сотрудничество в области образования будет продолжено в последующие годы.

Во время встречи стороны затронули процесс строительства китайской школы в Ереване. Было упомянуто, что 1 сентября 2018 года школа будет готова принять первых учеников. Также обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой учителей и армяно-китайским сотрудничеством.