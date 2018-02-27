Вторник, 27 Февраля 2018 15:29

АрмИнфо. Официальный Баку не исключает проведение встречи президентов Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху после выборов в обоих государствах.

"Когда мы в последний раз говорили с сопредседателями, мы учли предвыборные настроения в Армении и Азербайджане и договорились вернуться, как только завершиться этот эмоциональный фон с выборами, с тем, чтобы продолжить обсуждение. Есть интересные идеи и наработки, которые уже были обговорены на встрече между министрами в Кракове и до этого в Вене. Так что мы полны энтузиазма и желания активно продолжать переговорный процесс, к чему нас призывают сопредседатели, говоря об интенсификации переговоров", - сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров "на полях" 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, передает РИА Новости.

При этом глава азербайджанского дипведомства констатировал, что для Баку в настоящий момент не существует альтернативы политического

урегулирования проблемы. "Пока дипломаты не устали, надо еще больше интенсифицировать этот процесс, потому что все знают, по какому пути надо идти, чтобы войска вернулись в казармы, люди вернулись в свои дома и воцарился мир. Мы хотим добиться решения всех проблем через сотрудничество и, таким образом, мы бы сдвинули этот неприятный процесс с места", - резюмировал Мамедъяров.

Отметим, что президентские выборы в Армении пройдут 2 марта, а внеочередные президентские выборы в Азербайджане намечены на 11 апреля.