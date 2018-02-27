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 Вторник, 27 Февраля 2018 15:28
Марианна Мкртчян

Посольство Армении: Сумгаит стал одним из первых проявлений национализма и экстремистской позиции политической элиты Азербайджана

Посольство Армении: Сумгаит стал одним из первых проявлений национализма и экстремистской позиции политической элиты Азербайджана

АрмИнфо. Февраль 1988 года стал переломным как в отношении дальнейшего хода армяно-азербайджанских отношений, так и для безопасности, стабильности и дальнейшего развития Южного Кавказа. Об этом говорится в заявлении посольства Армении в Грузии, распространенном в связи 30-летием Сумгаитских погромов.

В армянской дипмиссии напомнили, что в феврале 1988 года на справедливое желание армянского населения Нагорного Карабаха выйти из состава Азербайджана, которое выражалось мирными митингами, азербайджанские власти отреагировали организацией насилия против мирного армянского населения, в тех городах Азербайджана, где армяне проживали в большом количестве.

"С этого момента последовавшие в регионе развития практически были предопределены - эскалация, которая в самом Азербайджане, а также в Нагорном Карабахе, впоследствии переросла в нападения на мирное население со стороны натравленных азербайджанскими властями бандитских групп, а затем и со стороны регулярной армии. Все началось с Сумгаита. По официальным данным, жертвами продолжавшихся три дня армянских погромов стали 32 человека, а в соответствии с независимыми источниками - сотни армян. В результате открытой поддержки и попустительства азербайджанских властей по отношению к проникнутому армянофобией сброду у себя квартирах и на улицах города были убиты женщины, мужчины, пожилые люди. Даже спустя 30 лет, когда читаешь ужасающие свидетельства очевидцев, невозможно свыкнуться с мыслью, что человеческое существо способно поступать таким образом с другим человеком, который еще вчера был для него соседом, коллегой, знакомым. В эти дни было попрано наиболее фундаментальное право человека - право на жизнь. Люди стали мишенями и были убиты из-за их национальной принадлежности. Девиз остервеневшей толпы был один: "Армянин не имеет права на жизнь". А советским военным соединениям в пределах собственной страны понадобилось три дня, чтобы добраться Сумгаита и положить конец этим зверствам, в то время, как им достаточно было даже одной ночи, чтобы достигнуть страны социалистического лагеря Восточной Европы и Афганистана", - говорится в заявлении посольства Армении.

Вместе с тем, в заявлении отмечается, что и по пришествию 30 лет с этих событий, до сих пор не даны ответы на вопросы - кто стоял за всем этим, кто направлял толпу и, с какой целью? "Сумгаит стал одним

из первых проявлений национализма и экстремистской позиции политической элиты Азербайджана. Стало ясно, что ненависть по отношению к армянам среди азербайджанского общества была скрыта лишь тонким покрывалом, которое разорвалось. Армянофобия была направлена также против историко-культурных ценностей армянского народа, в результате чего в Азербайджане сравняли с землей уникальные памятники, насчитывавшие многовековую историю.  К сожалению, та волна насилия, которой было положено начало в Сумгаите, получила продолжение в Баку, Кировабаде (Гяндже) и во многих других населенных пунктах, с многочисленным армянским населением.  На Сумгаитскую резню откликнулся Европарламент, который в принятой 7 июля 1988 года резолюции, квалифицировал ее как направленные против армян погромы, сами по себе являющиеся угрозой безопасности для проживающих в Азербайджане армян. Более того, Европарламент в своей резолюции осудил насилие в отношении армян и заявил о своей поддержке требования населения Нагорного Карабаха о воссоединении с Арменией. Спустя два года Европарламент отреагировал на армянские погромы в Баку и принял еще одну резолюцию, в которой подтвердил эту позицию",

- отмечается в заявлении армянского посольства.

Также в представительстве напомнили, что в июле 1988 года, Сенат США утвердил изменения в законе 1989 года о финансовом возмещении внешних действий, который относился к Нагорному Карабаху, в котором содержался призыв к советским властям об уважении к законным устремления армянского народа и было зафиксировано, что десятки армян были убиты и сотни ранены во время происшедших несколько месяцев назад погромов.

"Возможно еще более ужасающим, чем эти зверства, было то, что как в Азербайджане, так и, в целом, в Советском Союзе власти сделали все сокрытия правды о Сумгаите. Эта атмосфера безнаказанности и вседозволенности лишний раз подтвердила, что за этими погромами стояло государство. А дальнейшее развитие событий показало, что Сумгаитский путь решения проблем стал главенствующим для азербайджанского руководства. Уже в мае началась насильственная депортация армян из Шуши, в ноября волна армянских погромов прошла по всему Азербайджану. Однако какой-либо политической и правовой оценки не прозвучало . Увы, прошедшие после Сумгаитских погромов 30 лет свидетельствуют о том, что стиль действия азербайджанских властей не подвергся каким-либо изменениям, более того, непрерывная армяноненавистническая риторика, проповедь ненависти привели к дегуманизации армян в глазах азербайджанского общества. Героизация такого хладнокровного человекоубийцы как Сафаров, применение артиллерии против невинных детей в ходе четырехдневной апрельской войны, жестокое убийство стариков и искалечение их трупов говорят о том, что преступления в духе Сумгаита стали частью политики властей Азербайджана. До тех пор, пока власти и общество Азербайджана не будут поставлены лицом к лицу с имеющими тридцатилетнюю давность теми трагическим страницам своей истории, невозможно будет говорить о безопасности, мире и стабильности в регионе",- резюмируется в заявлении посольства Армении в Грузии. 

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Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособнаАналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
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