Вторник, 27 Февраля 2018 15:27

АрмИнфо. Апелляционный суд Армении оставил в силе вердикт суда общей юрисдикции в отношении экс-министра обороны Арцаха Самвела Бабаяна и его сторонников, обвиняемых в попытке незаконного ввоза из Грузии в РА ПЗРК "Игла".

Сам Бабаян свою вину не признает и заявил, что намерен обжаловать вердикт во всех возможных судебных инстанциях. В настоящее время защита Бабаяна намерена обратиться в Кассационный суд.

Отметим, что суд общей юрисдикции приговорил Бабаяна к 6, его сподвижников, предпринимателя Санасара Габриеляна к 3, а Армена Пгосяна, Андраника Кочаряна, Жору Закаряна, Давида Арутюняна и Карена Кочаряна к 2 годам лишения свободы. В целом по делу проходят 7 человек. По данным дела, Бабаян и его сторонники намеревались использовать ПЗРК против властей страны.