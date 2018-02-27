Вторник, 27 Февраля 2018 14:30

АрмИнфо. Серж Саргсян не шутил, когда в 2014 году на встрече с членами Конституционного суда говорил, что не намерен претендовать на пост премьера Армении в случае прохождения проекта конституционных реформ, предусматривающего переход республики на парламентскую форму правления. "Он выразил свое мнение",- заявил Арутюнян, отвечая на вопрос главы фракции "Елк" Никола Пашиняна.

Во время обсуждения в парламенте кандидатур в Совет юстиции Пашинян, в частности, задал вопрос Арутюняну о том, насколько Саргсян был серьезным, давая обещание на встрече с членами КС о своем невыдвижении на пост премьера в случае перехода республики на парламентскую форму правления. "Меня интересует вопрос, говорил ли Саргсян все это всерьез или, возможно, шутил. А может он сделал какой-то опознавательный жест вам, однако это движение впоследствии было смонтировано, и не попало в эфир?" - вопрошал Пашинян.

Однако Арутюнян заверил, что на той встрече Саргсян не шутил и каких-либо опознавательных жестов не делал. "Все остальные вопросы я не могу комментировать, думаю, они должны быть направлены самому Саргсяну",- отметил Арутюнян.

Отметим, что до конституционного референдума в 2014 году Серж Саргсян пообещал не претендовать на пост премьера Армении в случае перехода республики на парламентскую форму правления. Однако высокопоставленные источники АрмИнфо в Республиканской партии и в правительстве сообщили, что этот вопрос уже закрыт, и 9 апреля текущего года РПА на выборах премьера выдвинет кандидатуру Сержа Саргсяна. Меж тем, оппозиция уже заявила о консолидации с целью недопущения реализации подобного сценария.