Вторник, 27 Февраля 2018 14:12

АрмИнфо.Армянские правоохранители выявили личность женщины, выбросившей тело новорожденного мальчика на свалку города Мецамор Армавирской области РА.

Согласно сообщению Следственного комитета Армении, поступившем в АрмИнфо, в ведомстве продолжаются работы по выявлению причин смерти новорожденного. "Благодаря предпринятым мероприятиям, была выявлена личность матери ребенка. Ею оказалась жительница города Мецамор 1981 года рождения. У нее на попечении находится 4 ребенка. Женщина сообщила, что в ночь с 21 на 22 февраля дома, в ванной родила мальчика, который, по ее словам, впоследствии скончался. Как сообщила женщина, она положила тело ребенка в полиэтиленовый пакет и отнесла на мусорную свалку, находящуюся во дворе дома", - сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве сообщают, что осуществляются необходимые мероприятия для проверки сообщения матери ребенка.

Накануне, на мусорной свалке города Мецамор был найден мертвый ребенок мужского пола. При внешнем осмотре трупа судмедэксперты зарегистрировали дефекты мягких тканей в области головы, шеи, груди и брюшной полости, также отсутствовали кисть правой руки, и полностью левое плечо. Была назначена судмедэкспертиза для выявления причин смерти ребенка.