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АрмИнфо.Армянские правоохранители выявили личность женщины, выбросившей тело новорожденного мальчика на свалку города Мецамор Армавирской области РА.
Согласно сообщению Следственного комитета Армении, поступившем в АрмИнфо, в ведомстве продолжаются работы по выявлению причин смерти новорожденного. "Благодаря предпринятым мероприятиям, была выявлена личность матери ребенка. Ею оказалась жительница города Мецамор 1981 года рождения. У нее на попечении находится 4 ребенка. Женщина сообщила, что в ночь с 21 на 22 февраля дома, в ванной родила мальчика, который, по ее словам, впоследствии скончался. Как сообщила женщина, она положила тело ребенка в полиэтиленовый пакет и отнесла на мусорную свалку, находящуюся во дворе дома", - сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве сообщают, что осуществляются необходимые мероприятия для проверки сообщения матери ребенка.
Накануне, на мусорной свалке города Мецамор был найден мертвый ребенок мужского пола. При внешнем осмотре трупа судмедэксперты зарегистрировали дефекты мягких тканей в области головы, шеи, груди и брюшной полости, также отсутствовали кисть правой руки, и полностью левое плечо. Была назначена судмедэкспертиза для выявления причин смерти ребенка.
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|Госдеп США выразил позицию по поводу притязаний Алиева на Ереван
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|Официальный Баку не исключает проведение встречи глав Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху после выборов в обоих государствах
|Посольство Армении: Сумгаит стал одним из первых проявлений национализма и экстремистской позиции политической элиты Азербайджана
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|Армянские правоохранители выявили личность матери, выбросившей новорожденного мальчика на свалку города Мецамор
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|Парламент Армении приступил к обсуждениям по кандидатурам членов Высшего судебного совета
|Ереван: Европарламент не принимал какого-либо документа о событиях в Ходжалу
|Парламент Армении согласился обсудить проект заявления о событиях 10-летней давности
|Парламентское большинство провалило включение в повестку предложенный фракцией "Блок Царукян" проект поправок в Избирательном кодексе
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 27 февраля
|Полиция Армении обнаружила большое количество оружия и боеприпасов в одном из домов села Аруч Арагацотнской области страны
|Америабанк заключил со швейцарской SYMBIOTICS SA кредитный договор на $11.5 млн по развитию МСБ Армении
|Швеция выразила готовность поднять на качественно новый уровень сотрудничество с Арменией в сфере экологии
|Ведется следствие для выявления обстоятельств смерти найденного на мусорной свалке новорожденного ребенка
|Раффи Ованисян: Арцахское движение предопределило будущий путь развития армянского народа
|Посольство Армении: Руководство Азербайджана почти полностью овладело искусством искажения фактов с целью избежать ответственности за собственные преступления
|Ереван: Политические деятели и внешнеполитические ведомства Турции и Азербайджана могут соревноваться в лицемерии
|Маргвелашвили: Грузия является сторонником мирного урегулирования карабахского конфликта
|Де Ваал: При любом решении конфликта Нагорный Карабах останется под контролем армян
|Карен Каграманян назначен заместителем министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении
|В одном из ереванских пабов состоялся флешмоб, посвященный Басте
|Порядка 175 мероприятий пройдет в Казахстане к 20-летнему юбилею столицы.
|Дизайнер: Армянская фэшн-индустрия еще не сформировалась
|2 марта температура воздуха в Армении снизится на 4-6 градусов
|Блок "Царукян" пополнит ряды правящей коалиции после президентских выборов
|Севак Ханагян представит Армению на Евровидении 2018
|Армен Мартиросян стал главой политсовета "Наследия"
|Армен Саркисян провел ряд встреч с представителями армянской общины Ливана
|Храм Гроба Господня в Иерусалиме впервые за 100 лет закрыл свои двери в знак протеста против изменений в налоговом законодательстве Израиля
|В Вайоцдзорской области Армении произошло землетрясение
|Автомобильные дороги Армении в основном проходимы
|В Сюникской области Армении на обочине дороги обнаружена мина-лягушка
|Артур Багдасарян переизбран на пост председателя партии "Оринац еркир"
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 26-го февраля
|Армен Ашотян: Отсутствие адекватной оценки в отношении руководства Азербайджана сводит на нет доверие общественности к международным институтам
|Президент Армении и министр ИД Мадагаскара обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами
|Посол Казахстана в Армении: За столом переговоров сидят всегда двое, иначе их нельзя назвать переговорами
|При содействии Beeline в Центре искусств Гафесчян открылась фотовыставка <Арвестаноц>
|9-й Фестиваль армянского композиторского искусства посвящен 110-летию Григория Егиазаряна
|Представители Американской торговой палаты поднимают вопрос о защите интеллектуальной собственности в Армении
|Антананариву: Мадагаскар восхищен экономическими достижениями Армении
|Налбандян: Попытки Азербайджана избежать ответственности за погромы армянского населения в Сумгаите тщетны
|Армен Саркисян официально выдвинут кандидатом на пост президента Армении
|Самвел Фарманян: Неприемлемо, когда в столице независимой Армении одни армяне проливают кровь других армян
|Серж Саргсян считает возможным ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС до конца апреля
|Налбандян: Попытки Баку исказить ситуацию вокруг карабахского урегулирования расцениваются, как извращение
|Первый региональный проект TeeGschwendner: Экспорт травяных чаев из Армении в Германию
|Карен Бишарян: Все виновные за события 1 марта 2008 года понесут заслуженное наказание
|Делегация Министерства внутренних дел Грузии прибыла в Армению
|Никол Пашинян: Я считаю, что события 1 марта 2008 года не были расследованы должным образом, и виновные так и не понесли заслуженного наказания
|Министр: Невозможно обеспечить в Армении пропорциональное развитие территорий, если нет устойчивых, сильных, нацеленных на будущее общин
|Свиталтски: Договор о приоритетах партнерства между Арменией и Евросоюзом является очень важным, и его результаты не заставят себя ждать
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