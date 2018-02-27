Вторник, 27 Февраля 2018 13:32

АрмИнфо. Перед посольством Азербайджана в Вашингтоне прошла акция протеста, посвященная 30-ой годовщине Сумгаитских погромов.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), акция была организована представителями армянской общины США. Собравшиеся держали в руках баннеры с надписями "Остановите Алиева", "Сумгаиту-30" и "Арцах - это Армения", "Алиев прекрати бомбежку мирных граждан".

Погромы в азербайджанском городе Сумгаит произошли 27-29 февраля 1988 г. и сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества.

29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку. Однако, как указывается в материалах Правозащитного центра <Мемориал>, отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта и новым погромам уже в Кировабаде, Баку, Мараге.