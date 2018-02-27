Вторник, 27 Февраля 2018 12:55

АрмИнфо.Оппозиционные силы Армении консолидируются для недопущения воспроизводства власти Сержа Саргсяна.

Так, глава фракции "Елк" Никол Пашинян на своей страничке в Facebook написал, что готов до последнего бороться для недопущения избрания Сержа Саргсяна на посту премьера Армении. Он сообщил, что готов с этой целью выйти на площадь "Свободы" и не боится даже преследований, которым подвергался после организации акций протеста после президентских выборов 1 марта 2008 года.

В свою очередь, новоизбранный председатель партии "Наследие" Армен Мартиросян сообщил, что в настоящее время в стане оппозиции идут переговоры по консолидации в целях недопущения воспроизводства власти Сержа Саргсяна. При этом он не уточнил между какими именно силами идут консультации.

С 10 же марта сподвижники героя арцахской войны Жирайра Сефиляна намерены начать на площади "Свободы" бессрочные акции в поддержку своего лидера и с целью достижения смены власти на основе народного восстания.

Тем не менее, правящая Республиканская партия считает намерения оппозиции квазиполитической повесткой. Как заметил в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь РПА, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, народ на парламентских выборах 2017 года отдал вотум доверия РПА. "И теперь РПА вольна формировать власть по своему усмотрению, пользуясь доверием народа, и третьи силы не полномочны вмешиваться в этот процесс. Каждый должен осуществлять деятельность в рамках мандата, полученного от народа. У блока Пашиняна в парламенте 9 мандатов, а блок, представленный Мартиросяном на выборах, вообще набрал менее 2%",- заметил вице-спикер. Кроме того, он отметил, что вопрос кандидатуры будущего премьера вообще пока не обсуждался. "Когда этот вопрос будет официально обсужден, тогда я его и прокомментирую",- заявил Шармазанов.

Оппозиционные силы требуют от Сержа Саргсяна выполнить обещание, данное до конституционного референдума. Тогда Саргсян обещал, что в случае прохождения на референдуме проекта конституционных преобразований по переходу Армении на парламентскую форму правления он не будет претендовать на пост премьера.

Однако высокопоставленные источники АрмИнфо в Республиканской партии и в правительстве ранее сообщили, что этот вопрос уже решен, и 9-ого апреля РПА выдвинет на пост премьера кандидатуру Сержа Саргсяна.