Вторник, 27 Февраля 2018 11:09

АрмИнфо.Парламентское большинство Национального Собрания Армении провалило включение в повестку заседаний предложенный фракцией "Блок Царукян" проект поправок в Избирательном кодексе РА. В пользу представленного документа высказались 39 депутатов при 56 против.

По словам депутата фракции "Блок Царукян" Наиры Зограбян, предложенным документом предлагается исключить рейтинговую систему выборов, осуществив переход к исключительно пропорциональной системе выборов. <Армения - исключительная страна, в которой действует рейтинговая система. Мы готовы были отложить проект, однако заявления представителей правящего большинства об отклонении пропорциональной системы заставили нас пойти на этот шаг и представить проект именно сейчас>, - заявила Наира Зограбян. Как подчеркнула депутат, то, что произошло на парламентских выборах 2-го апреля, демонстрирует необходимость изменения этой избирательной системы.

Содокладчик по законопроекту вице-спикер парламента Арпине Ованнисян заявила, что данные Зограбян неправильные и есть много стран, в которых выборы проходят по открытой избирательной системе. Однако, по ее словам, правящее большинство на данном этапе выступает против представленного законопроекта, поскольку до парламентских выборов между участвующими в выборах политическими силами был достигнут консенсус вокруг существующей системы. <Между политическими силами был достигнут консенсус, власти приняли четыре требования оппозиции, не было принято только одно требование. Вокруг этой системы был достигнут политический консенсус. Это было важным обстоятельством во время принятия кодекса. Та же партия <Процветающая Армения> была сторонницей этого консенсуса, а потом убедилась, что ошиблась. Неправильно до выборов идти на подобные изменения>, - заявила Арпине Ованнисян.

Согласно изменениям к Конституции, принятым на референдуме 6-го декабря 2015 года, Национальное собрание впервые избрано исключительно на пропорциональной основе. Установлен процентный барьер в 5% для партий и 7% для блоков. Впервые не оговорено конечное число депутатов - Национальное Собрание состоит минимум из 101 депутата с обязательным гарантированием стабильного большинства. Если ни одна партия не сумеет сформировать правительство, заручившись поддержкой большинства, то будет проведен второй тур с участием двух партий, набравших наибольшее количество голосов.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание, первые после внесения изменений в Конституцию. Армения фактически перешла к парламентской форме правления. Явка избирателей на выборах составила 60,93% избирателей. По данным ЦИК, правящая Республиканская партия Армении получила 49,12% (771 247 голосов), блок "Царукян" - 27,32% (428 965), партия "Дашнакцутюн" набрала 6,57% (103 173), блок "Елк" - 7,77% (122 049), партия "Армянское возрождение" - 3,71% (58 277), блок "Оганян-Раффи-Осканян" - 2,7% (32 504), блок "Конгресс-НПА" - 1,65% (25 975), партия "Свободные демократы" - 0,94% (14 746), Коммунистическая партия Армении - 0,75% (11 745 голосов).