Понедельник, 26 Февраля 2018 22:08

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 27 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 ООО "В.Абгарян", собственные дома 7/1-84 на ул. Гоголяи прилегающие общественные абоненты; жилые дома 119, 121, 121/1, 123,

123/1, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 147, 149, 149/1, 151 на ул. Саркавага, собственные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакян и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 18, 20 на ул. Агаронян, собственные дома 1-10 на 7-ой улице, 69-102 на 11-ой улице, 1-29 на 20-ой улице, 1-14 на 22-ой улице, 1-40 на 24-ой улице в Ареше, собственные дома 49-75 на переулке Димитрова, жилые дома 11А, 13 на ул. Хагаг Дон;

10:30-16:30 ЗАО "Электрические сети Армении" по адресу: Арменакяна 127, улицы Норка 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, переулки 1 и 2 на 2-ой улице Норка, переулки 1 и 2 на 6-ой улице Норка, улица

Г.Овсепян, собственные дома на улицах Серо Ханзадян, А.Арменакян и Гюрджян, собственные дома в кв. "Норки Айгинер", жилой дом 202 в кв. "Норк", пансионаты "Гавар" и "Электрон", детские сады N 53, 55, 121 и прилегающие общественные абоненты в общине Норк-Мараш; частично улицы 3-8 в Сари таге и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 7, 7/5, 9, 9/5 на ул. Каджазнуни, 75, 77 на ул. Нар-Доса, собственные дома 106, 112 на ул. Вардананца и прилегающие общественные абоненты, подъезды 1-3 жилого дома 31 на ул. Московян и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10?30-13?00 частично село Дитак;

10?0-15?00 частично село Айнтап;

10?30-16?00 частично село Верин Двин;

13?00-15?00 частично село Нор Харберд; частично улица Шаумяна, частично банаван Воску корзман фабрика в городе Арарат;

13?30-16?00 частично село Верин Арташат;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 - община Маралик, квартал "Латвиакан" в районе Ани;

в Тавушском марзе:

11:00-14:00 - села Хачардзан, Гош, Агавнаванк и Овк;

в Сюникском марзе:

11?00-17?00 села Ацаван, Аревис, Тасик, Салвард, Бнунис, Торуник, Танаат.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.