Понедельник, 26 Февраля 2018 22:05

АрмИнфо. Америабанк заключил с финансовыми институтами SYMBIOTICS SA (Швейцария) и MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES BONDS S.A. (Люксембург) кредитный договор на $11.5 млн по развитию микро, малого и среднего бизнеса Армении. Как сообщает пресс-служба Банка, в дальнейшем сумма финансирования может быть увеличена на $10 млн в свободно конвертируемой валюте или армянских драмах.

Председатель Директората-Генеральный Директор Америабанка Артак Анесян отметил: <Мы с радостью объявляем о новом кредитном договоре на финансирование микро, малых и средних предприятий, которые являются одним из наших стратегических направлений. Компания <Симбиотикс> - наш новый ценный партнер, и мы надеемся, что первый договор с ним перерастет в крепкое взаимовыгодное сотрудничество>.

В свою очередь, директор по инвестициям компании "Симбиотикс" Даниель Шрайбер дополнил: <Мы также очень рады начать сотрудничество

с таким престижным и инновационным банком, как Америабанк. Уверены, что совместными усилиями мы сможем способствовать росту микро, малых и средних предприятий и стать лидером в этой области в Армении>.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2017г, подготовленного ИК АрмИнфо, по объему кредитования МСБ Америабанк входит в TOP-3 - 84.7 млрд драмов с годовым ростом на 8,5%. В кредитном портфеле Банка на долю кредитов МСБ приходится 18%, а в суммарном объеме кредитования банками МСБ доля Америабанка составляет 13%.

Отметим, что инвестиционная компания <Симбиотикс> основана в 2004г. в Женеве. Компания предоставляет финансирование развивающимся рынкам, проектам, нацеленным на устойчивое развитие и обеспечение доступности финансов для малообеспеченных слоев, а также услуги по анализу рынка, инвестиционным консультациям и управлению активами. Компания является управляющим активами в рамках коллективных инвестиционных схем, регулируемых Финансовым регулятором Швейцарии (FINMA); имеет лицензию на предоставление консультационных услуг, выданную Британским финансовым регулятором FCA. Помимо головного офиса в Женеве, Симбиотикс имеет филиалы в Лондоне, Амстердаме, Цюрихе, Кейптауне, Мехико и Сингапуре. Со дня основания Симбиотикс вложил более $4 млрд в 375 организаций микрофинансирования в 68 развивающихся странах, сотрудничая с 44 инвестиционными фондами и многочисленными институциональными инвесторами.

Напомним, что ЗАО "Америабанк", функционируя на армянском рынке с 31 октября 1996 года, является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами Банка на 1 октября 2017г выступают Америа Групп с долей участия в капитале 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%.