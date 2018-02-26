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 Понедельник, 26 Февраля 2018 18:52
Марианна Мкртчян

Швеция выразила готовность поднять на качественно новый уровень сотрудничество  с Арменией в сфере экологии

Швеция выразила готовность поднять на качественно новый уровень сотрудничество  с Арменией в сфере экологии

АрмИнфо. Министр охраны природы Армении Арцвик Минасян принял делегацию во главе с послом Швеции в РА Мартиной Куик.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минохранприроды, Минасян выразил благодарность за эффективное сотрудничество, сложившееся между двумя странами в решении экологических проблем.

Высоко оценив эффективность реализованных и текущих проектов в этой сфере, стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества.

В свою очередь Куик подтвердила готовность поднять на качественно новый уровень сотрудничество между двумя странами в экологической сфере.

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