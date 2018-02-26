Понедельник, 26 Февраля 2018 18:21

АрмИнфо. Следственный комитет Армении расследует обстоятельства смерти новорожденного ребенка, труп которого был найден на мусорной свалке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 26 февраля 2018 года в Следственный комитет поступил сигнал о том, что на мусорной свалке города Мецамор обнаружен труп ребенка, на место преступления отправилась оперативно-следственная группа.

На мусорной свалке, находящейся рядом с дорогой, ведущей из города Мецамор к ЗАО "Атомная станция Армении", был обнаружен труп ребенка мужского пола, при внешнем обследовании трупа судмедэксперты зарегистрировали дефекты мягких тканей в области головы, шеи, груди и брюшной полости, а также левой верхней конечности, предплечья и левой верхней конечности.

Была назначена судмедэкспертиза трупа, и соответствующим подразделениям полиции было поручено расследовать обстоятельства дела.