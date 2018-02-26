Понедельник, 26 Февраля 2018 17:12

АрмИнфо. Февраль - это месяц возрождения армянского народа в нашей современной истории, символ армянской воли и выдержки. Об этом 24 февраля заявил лидер партии "Наследие" Раффи Ованисян в своем послании в связи с 30- летием Карабахского движения.

"12 февраля из "искры" спонтанного митинга в Гадруте, вспыхнуло пламя национально- освободительного движения. Участники движения потребовали воссоединения Арцаха с Арменией',- говорится в послании. По словам политика, это движение предопределило будущий путь развития армянского народа в третьем тысячелетии.

"Справедливое требование арцахцев, было встречено волной насилия со стороны властей Азербайджана в виде демографической экспансии, экономической блокады и зверств в городах Сумгаит, Баку, Кировабад, Шамхор и других армянонаселенных пунктах. Сотни армян в те дни были убиты в ходе массовых беспорядков, около 450 тысяч человек покинули свои постоянные места жительства", - отметил политик.

Ованисян также отметил, что противник в ходе войны пользовался не только поддержкой Москвы, но и практической поддержкой турецких специалистов.

"Главным результатом борьбы Арцаха было тo, что наш народ с достоинством вышел из жестокого испытания связанного с национальной идентичностью. Важно помнить и изучать уроки истории", - отметил лидер партии "Наследие".

"Есть высказывание, что армян нельзя победить, их можно только расколоть", - заявил политик. Несправедливость, проступки, мошеннические выборы, политические преследования, насилие, коррупция, растущая эмиграция и нищета продолжали беспрепятственно сопровождать граждан в нашей стране. Достижение движения велико, однако так и остался открытым вопрос достоинства армянской нации',- говорится в заявлении.

Далее Ованнисян подчеркивает, что предстоит еще трудный путь - есть еще нерешенные национальные вопросы, серьезные внешние и внутренние проблемы. "Вместе мы можем преодолеть любые препятствия, достигнув полной победы в построении независимой Армении нашей мечты", - заключил Ованисян.