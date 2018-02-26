Понедельник, 26 Февраля 2018 17:06

АрмИнфо. Представление только своей собственной интерпретации истории является оригинальным стилем руководства Азербайджана, которое напоминает геббельсовскую идеологию - "если вы произнесете достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в нее поверят".

Как передает Грузия-Онлайн, об этом говорится в заявлении посольства Армении в Грузии, распространенное в ответ на сообщение посольства Азербайджана в Грузии в связи с Ходжалинскими событиями.

В армянской дипмиссии напоминают, что начиная с последних лет существования СССР, самоопределившийся народ Нагорного-Карабаха (Арцах) борется за признание своего статуса гарантированного международным правом. "Законные требования народа Арцаха по реализации своего права на самоопределение, были встречены антиармянскими погромами в азербайджанском городе Сумгаит, расположенном в 26 км от Баку. Эти события, осуществленные под девизом "Смерть армянам", являлись воплощением политики ксенофобии, этнических чисток и депортации армян, проводимой руководством Азербайджана. Именно эти зверства стали причиной того, что лауреат Нобелевской Премии Андрей Сахаров писал: "если кто-то и мог сомневаться в этом до Сумгаита, то после этой трагедии не оставалась никакого морального права настаивать на сохранении НКАО в составе Азербайджана". Если ответом официального Баку на стремление народа Нагорного Карабаха к претворению в жизнь своего права на самоопределение стали погромы и этнические чистки армянского населения, то реакцией на реализацию этого права в 1991 году, основанную на действующем в тот период советском законодательстве и нормах международного права, стала развязанная Азербайджаном широкомасштабная война против получившего независимость Арцаха, сопровождавшаяся грубыми нарушениями международного гуманитарного права", - говорится в заявлении посольства Армении.

При этом в дипмиссии напомнили, что 25 лет назад вооруженные силы Азербайджана начали многомесячный артиллерийский обстрел Степанакерта, превратившегося в то время в убежище для беженцев, спасавшихся от погромов в Сумгаите, Баку и других городах Азербайджана. "13-го февраля 1992 года, в нарушение международных конвенций, Азербайджан начал использовать реактивные системы залпового огня "БМ-21 Град" для обстрела жилых районов Степанакерта. Ходжалу был одной из семи огневых точек, используемых для обстрела Степанакерта. Еще в советское время Ходжалу имел важное стратегическое значение, так как он расположен на перекрестке дорог, соединяющем Степанакерт с другими регионами Нагорного Карабаха. Кроме того, в 1970- е годы рядом с Ходжалу был построен единственный аэропорт в Нагорном-Карабахе который во время блокады Арцаха был единственным выходом во внешний мир. Таким образом, к 1992 году стало очевидно, что нейтрализация ходжалинской огневой точки является императивом для физического сохранения населения как Степанакерта, так и Нагорного Карабаха в целом. Операция по нейтрализации ходжалинской огневой точки началась 25 февраля 1992 г.. В течение нескольких месяцев до старта операции силы самообороны Нагорного Карабаха посредством всех возможных средств информировали азербайджанскую сторону об этой операции, ее целях и гуманитарном коридоре, оставленном для эвакуации мирного населения из Ходжалу", - говорится в заявлении посольства.

В армянском посольстве в Грузии также подчеркнули, что Азербайджан продолжает искажать факты, сопутствующие кровавым событиям близ города Агдам, которые они называют "ходжалинской трагедией". "Одни только факты касательно этих событий вызывают много вопросов и власти Азербайджана, даже сегодня - спустя 25 лет, все еще предпочитают держать ответы за семью замками. Так почему Азербайджану не удалось организовать эвакуацию жителей Ходжалу? Выдержка из интервью Рамиза Фаталиева, глава Комиссии по расследованию Ходжалинской трагедии. "До ходжалинских событий оставалось четыре дня. 22-го февраля в присутствии президента, премьер-министра, главы КГБ и других состоялось заседание Комитета Национальной Безопасности, во время которой было принято решение не эвакуировать жителей Ходжалу". Как было отмечено, силы самообороны Нагорного Карабаха оставили гуманитарный коридор для ходжалинцев, большинство из которых безопасно добралось до Агдама. Бывший мэр Ходжалу даже добрался до Баку, и ныне является депутатом Милли Меджлиса. К сожалению, группа жителей Ходжалу, успешно пересекшая подконтрольные армянской стороне территории, не дошла до Агдама на подконтрольных азербайджанской стороне территориях. Не удивительно, что в Азербайджане нулевая толерантность в отношении сомнений, подозрений или журналистских расследований касательно официальной версии этих событий. Те люди, которые осмеливались откровенно говорить об этих событиях были либо убиты, как Чингиз Мустафаев, либо заключены в тюрьму, как журналист Эйнулла Фатуллаев, или были отправлены в ссылку как первый президент Азербайджана.

Давайте не забывать, что более 700 жителей Ходжалу не покинули село и были доставлены в Степанакерт, где они были обеспечены питанием и медицинской помощью. Через два дня они были переданы азербайджанской стороне без каких-либо предварительных условий.

Руководство Азербайджана до сих пор не ответило на эти вопросы, поставленные самими азербайджанцами. В тоже время оно почти полностью овладело искусством искажения вышеупомянутых фактов для того, чтобы обвинить других за свои собственные преступления и избежать ответственности, одновременно пытаясь создать вымышленный противовес массовым убийствам, совершенным ими против армян в Сумгаите, Кировабаде и Мараге", - резюмировали в посольстве Армении.