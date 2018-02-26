Понедельник, 26 Февраля 2018 16:18

АрмИнфо.олитические деятели и внешнеполитические ведомства Турции и Азербайджана могут соревноваться в лицемерии. Так прокомментировал АрмИнфо пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян последнее заявление турецкого МИД по Ходжалиским событиям. "У них только это и хорошо получается", - заметил Балаян.

Отметим, что сегодня МИД Турции распространило заявление по Ходжалинским событиям, в котором не преминуло в очередной раз обвинить Армению в "оккупации азербайджанских щемель". "Турция решительно осуждает продолжающуюся годами оккупацию территорий Азербайджана", - говорилось в заявлении Анкары.