Понедельник, 26 Февраля 2018 14:55

АрмИнфо. Риск возобновления военных действий, всегда остается, убежден английский исследователь карабахского и других постсоветских конфликтов Том де Ваал.

"Дело в том, что президенты Армении и Азербайджана, конечно, не хотят войны. Кто будет рисковать и начинать такой опасный конфликт, который может повлечь массовую гибель людей и разрушения? Но, с другой стороны, градус конфликтности очень высок - это взаимные угрозы, заявления на словесном уровне и массовое скопление тяжелого вооружения - артиллерии, авиации - на линии соприкосновения. Там очень серьезная милитаризация. Это означает, что командиры на фронте тоже имеют свой вес - вдруг происходит какой-то залп артиллерии, какое-то серьезное нарушение режима прекращения огня, он должен быстро принять решение, может быть, он не успевает позвонить в Баку или Ереван, и в этой ситуации, конечно, есть большой риск", - сказал де Ваал в интервью "Эхо Кавказа".

Риск возобновления военных действий достаточно серьезный, по убеждению эксперта, потому что карабахский конфликт не заморожен. По его словам, было бы лучше обратить больше внимания, сделать больше усилий сейчас, чем через какое-то время, когда вдруг конфликт возобновится.

Вместе с тем он констатировал, что были, конечно, достаточно серьезные попытки разрешить конфликт. "Я думаю, что к этому был готов Левон Тер-Петросян, у которого был такой стратегический расчет, что Армения не будет развиваться, пока не решится этот конфликт. Я думаю, что Гейдар Алиев тоже был фактически готов к разрешению конфликта. Но здесь два момента: вопрос статуса Нагорного Карабаха почти неразрешим, потому что есть две противоположные версии о том, каким будет статус этой территории, - будет ли она частью Армении или частью Азербайджана, и здесь очень трудно, конечно, найти компромисс. Второй момент в том, что здесь не только руководители решают этот вопрос, но и общество имеет свое мнение. И любой руководитель, если он хочет решить конфликт, должен действовать довольно осторожно. В 1998 году Тер-Петросян, решаясь пойти на довольно смелый шаг - принятие очередного мирного плана, - практически был свергнут", - напомнил аналитик.

На уточнение, есть ли у сторон сегодня какие-то точки соприкосновения, де Ваал с сожалением констатировал, что позиции гораздо хуже, чем тогда, пространство для маневров меньше, и здесь самый острый и больной вопрос - это то, что армяне контролируют не только сам Нагорный Карабах. "Я думаю, что все более или менее понимают, что при любом решении конфликта Нагорный Карабах останется под контролем армян. Но здесь также вопрос о территориях вокруг Нагорного Карабаха, которые не были частью Нагорного Карабаха, - районы Азербайджана, которые тоже находятся под контролем армянских войск. Конечно, Азербайджан никогда не смирится с потерей этих территорий, на которых жили полмиллиона азербайджанцев, которые до сих пор являются беженцами. А с другой стороны, армянская сторона их не отдаст, пока нет твердых гарантий безопасности. Я думаю, что 20 лет назад было гораздо проще решить этот вопрос, чем сейчас", - резюмировал аналитик.