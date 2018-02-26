Понедельник, 26 Февраля 2018 14:39

АрмИнфо.Несколько десятков поклонников армянской рок-группы Another Story Band приняли участие во флешмобе, посвященном российскому рэперу и музыканту Василию Вакуленко, более известному под псевдонимом Баста. Инициаторами проведения флешмоба, который состоялся в ереванском пабе Friends стали сами музыканты.

Под включенные фонари мобильных телефонов публика в один голос с лидером рок-бэнда Арменом Саргсяном спели известный хит Басты «Сансара». По завершению участники флешмоба подняли предварительно подготовленные листы бумаги с текстом «Спасибо Баста».

Как отметил А.Саргсян, видео с исполнением полюбившегося хита будет отправлено автору и исполнителю - В. Вакуленко. «На самом деле нам очень важно, чтобы Баста знал, что в Ереване любят и ценят его творчество. Таким образом, мы хотим поблагодарить автора за такую чудесную песню, которую наша группа неоднократно исполняет на своих концертах. Возможно, увидев этот видеоролик, Баста задумается о проведении концерта в Армении», - сказал в беседе с АрмИнфо А. Саргсян.

Флешмоб, посвященный Басте можно посмотреть на официальном Youtube-канале группы Another Story Band, перейдя по следующей ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=97Ag-syA5DY

Отметим, что армянская рок-группа “Another StoryBand” была основана в ноябре 2007 года. На счету группы 3 студийных альбома авторских песен. Кроме того, сегодня рок-бэнд популярен широкой публике исполнением и кавер-версий популярных российских рок- и ретро-хитов. За 10 лет существования рок-бэнд “Another Story” дал свыше 500 концертов в многочисленных клубах Еревана, принял участие в различных благотворительных концертах и мероприятиях, а также в нескольких музыкальных проектах и циклах передач

