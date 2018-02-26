Понедельник, 26 Февраля 2018 14:36

АрмИнфо.В рамках празднования 20-летия столицы Казахстана, намечен целый комплекс следующих мероприятий. Единый формат юбилею задаст масштабный международный проект "Парад столиц" с участием ведущих творческих коллективов и организаций, популярных артистов и прославленных спортсменов из 20 городов мира, таких как Париж, Берлин, Лондон, Москва, Сингапур, Пекин.

Как передает посольство РК в РА, впервые в Казахстане театр "Астана Мюзикл" поставит легендарный французско-канадский мюзикл NotreDamedeParis совместно с авторами Рикардо Коччанте и Люком Пламондоном. Свои оперные и балетные шедевры представят Мариинский театр, Американский балетный театр, Берлинский оперный театр. Культурным подарком столице станет премьера оратории величайшего композитора современности Карла Дженкинса ShineAstana в исполнении международного симфонического оркестра из числа сильнейших музыкантов мира. Также в Астане пройдет II международный фестиваль балетного искусства EurasianDanceFestival с участием ведущих коллективов и балетмейстеров США, национальных балетов Китая, Нидерландов, а также II всемирный театральный фестиваль "Астана" с коллективами театров Руставели (Грузия), Пикколо диМилано (Италия), Shaubunne (Германия), Пекинского народного художественного театра (Китай), TR Warszawa (Польша).

В Национальном музее Казахстана с июня по ноябрь будет организована работа уникальных международных выставок: "Мировая история в 100 предметах" из фондов Британского музея; выставка произведений искусства из собрания Объединения национальных музеев Франции - Гранд-Пале; выставка произведений искусств из коллекции Государственной Третьяковской галереи России; выставка "Великие Моголы. Артефакты истории" из Дели, Индия; международные фестивали Photo Fest.kz и "Нұркелбеті - Астана". Впервые в рамках съезда Лидеров мировых и традиционных религий будет организован международный фестиваль "Астана - голос мира" с участием 500 артистов хора пяти континентов и известных мировых солистов.

Под эгидой юбилея впервые в Астане пройдет международный фестиваль эстрадной песни VoiceofAstana с участием известных казахстанских и мировых исполнителей. Также будут организованы международные фестивали современной этнической музыки и танца TheSpiritoftheDance, кочевой культуры NomadWay, юмора и разговорного жанра AstanaAzilStarsFest и "БауржанFest", фестиваль "Астана 2018 - читающая столица Евразии", Всемирный конгресс чтения, выставка документальных книг и редких фондов "20 мировых библиотек в Астане", форум детских писателей.

Впервые в формате OpenAir состоится постановка национальной оперы Мукана Тулебаева "Біржан - Сара". Ожидаются премьеры балетов "ҚозыКөрпеш - Баян Сұлу", "Корсар", опер "Севильский цирюльник", "Евгений Онегин". Под эгидой 20-летия Астаны пройдут имиджевые мероприятия Года Узбекистана в Казахстане, Дни Казахстана в Великобритании, России, Азербайджане, Туркменистане, Японии, Китае. Большой блок знаковых событий ожидается в сфере спорта. Под юбилейным флагом Астаны пройдут все международные и республиканские турниры, в том числе по национальным видам: "Әлембарысы" с участием спортсменов из 60 стран мира, "Ұлы дала рухы", скачки "Ұлы дала аламаны", республиканский турнир по казахской борьбе "Қазақстанбарысы". В июле в национальном теннисном центре Астаны состоится 19-й Международный турнир по теннису на Кубок Президента Казахстана, 10-12 июня - Международный турнир на третий кубок "Жұлдыз" по художественной гимнастике с участием 400 спортсменов из 12 стран мира. В марте запланированы международные соревнования по лыжным гонкам, открытый чемпионат Азии по биатлону

В рамках празднования 20-летнего юбилея Астаны, глава государства в сентябре 2017 года поручил правительству совместно с акиматами Астаны, Алматы и областей разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению юбилея, а также обеспечить своевременное финансирование. Уже разработаны брендбук и логотип, посвященные юбилею столицы Казахстана.