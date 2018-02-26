Понедельник, 26 Февраля 2018 14:34

АрмИнфо.Армянская фешн-индустрия еще не сформировалась. Такое мнение в беседе с АрмИнфо выразил армянский дизайнер, председатель Палаты моды и дизайна Армении Ваан Хачатрян в ходе презентации программы «Создание бизнес-клуба дизайна и моды», реализуемой Немецкой организацией сотрудничества (GIZ). «Понятие фешн-индустрия представляет из себя слаженную работу всех участников, а у нас сфера представлена несколькими частными предпринимателями», - подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день в Армении насчитывается до 90 дизайнеров. «К сожалению, только некоторые из них представлены на международном рынке и имеют определенные успехи», - заметил он. Дизайнер отметил, что развитию сферы препятсвует множество проблем. В качестве основних препятствующих факторов он отметил трудности с организацией производства, недостаточное количество сырья, высокие налоги и таможенные пошлины при импорте и др.

Говоря об инициативе со стороны GIZ , В.Хачатрян отметил, что связывает большие надежды с реализацией этой программы. «Палата моды и дизайна была создана в декабре 2017 года. Мы обратились в GIZ и получили грант. Это позволило нам дать старт программе, в рамках которой бенефициарам будет предоставлено необходимо бизнес-консультирование для развития деятельности. Палата же со своей стороны проведет образовательную программу для повышения квалификации дизайнеров», - рассказал он. В частности, по словам Хачатряна, для бенефициаров совместно с Американским университетом РА разработаны специализированные курсы английского языка. Кроме того лекции, презентации будут проходить и при участии международных экспертов сферы. Он пояснил, что по завершению программы согласно оценке Совета палаты выберут лучших дизайнеров, которым будет оказана поддержка в обеспечении выхода на международные рынки. «Армянским дизайнерам готовы помочь, поэтому со своей стороны нам необходимо обеспечить качество. Убежден, что программа станет толчком для продвижения сферы и вызовет большой интерес как у общественности, так и бизнеса. Мы будем работать не покладая рук», - заключил он.

Отметим, что программа реализовывается Немецкой организацией сотрудничества (GIZ) в рамках программ SMEDA , финансируемой ЕС. Программа нацелена на создание общей платформы моды и креативной промышленности, которая посодействует развитию и повышению конкурентоспособности модной индустрии Армении.