Понедельник, 26 Февраля 2018 13:26

АрмИнфо. На территории Армении в ночь на 27 февраля, в ночь на 2 марта - в Вайоц Дзоре, Сюнике и Арцахе ожидаются осадки.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 28 февраля, 1 и 3 марта ожидается ясная погода без осадков. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду, а с 1 по 2 марта в отдельных регионах страны возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 2 марта, снизится на 4-6 градусов, а днем 3 марта поднимется на 2-4 градуса.

В Ереване 27 февраля и 2 марта в первой половине дня время от времени возможны осадки. В ночь на 2 марта, в отдельных частях города ожидаются осадки в виде мокрого снега. 28 февраля, а также 1 и 3 марта ожидается погода без осадков.