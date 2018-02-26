Понедельник, 26 Февраля 2018 13:02

АрмИнфо. Блок "Царукян" пополнит ряды правящей коалиции после президентских выборов. Именно этим обусловлено решение блока о поддержке кандидата в президенты от Республиканской партии Армена Саркисяна на выборах в парламенте. Как известно, без поддержки блока Саркисяну не удалось бы набрать 34 голоса в первом туре, поскольку для этого у РПА и АРФ "Дашнакцутюн" нет необходимого количества мандатов.

В связи с предстоящим вступлением в коалицию, как сообщают источники АрмИнфо, представителям блока предписано "умерить пыл" при критике властей. Многие из них вообще оказались в неловком положении, поскольку вынуждены обзванивать СМИ и просить скорректировать сделанные ими ранее критичные заявления в адрес правительства. Другие "видные" представители блока в эти дни вообще предпочитают отмалчиваться и не общаться со СМИ, дабы ненароком не наговорить лишнего.

В преддверии вступления в коалицию блок "Царукян" намерен активизировать также свои медиа-ресурсы, деятельность которых после неудачи на парламентских выборах (Гагик Царукян надеялся по итогам парламентских выборов получить 50+1% голосов ред.) была прекращена.

Таким образом, блок "Царукян" активно готовится к вступлению в ряды коалиции. В качестве компенсации блок надеется получить одно из трех постов вице-премьеров, а также ряд министерских портфелей. В настоящее время пока не известно, какие именно министерские посты отойдут блоку, и кто займет должность вице-премьера. Эти вопросы будут обсуждены сразу после президентских выборов 2 марта.