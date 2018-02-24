Суббота, 24 Февраля 2018 22:17

АрмИнфо.Председателем партии 'Оринац еркир" на ее 15-ом съезде переизбран Артур Багдасарян.

В своей приветственной речи Багдасарян сообщил, что партия "Оринац еркир", которая являлась частью партии "Армянское возрождение", возвращается к своим истокам, поскольку политические силы, входящие в состав АВ заявили о своем выходе из нее. Багдасарян признал, что за эти годы и он, и возглавляемая им сила допустили ряд ошибок. "Но эти ошибки не были судьбоносными, мы всегда были честны в своем стремлении улучшить ситуацию в Армении",- заверил Багдасарян.

По его словам, из-за тотальной продажи голосов на выборах в Армении, сегодня политическая система находится в крахе. "Сегодня в Армении, если у тебя есть деньги - ты человек, в противном случае ты не можешь считать себя человеком. Поэтому у нас сегодня деморализованное и потерявшее веру в будущее общество, готовое при любом удобном случае покинуть страну навсегда",- заявил Багдасарян.

Он также не принял обвинения в адрес оппозиции. По его словам, сильная оппозиция может существовать лишь при здоровой политической системе.

Говоря о внешней политике Багдасарян посчитал реалистичным возобновление военных действий в зоне карабахского конфликта с учетом милитаристских угроз Баку. "И все это на фоне политико-экономической изоляции Армении",- заметил он.

Багдасарян заверил, что партия и впредь будет поднимать волнующие общество вопросы и пристально следить за политическими процессами в стране. В свою очередь, зампред ОЕ Эгине Бишарян заявила, что успеху партии на прошедших в 2017 году парламентских выборах помешали рейтинговая система голосования, тотальное применение административных ресурсов и раздача предвыборных взяток.

Несмотря на то, что ОЕ не прошла в парламент по итогам выборов 2017 года, партия, по мнению Бишарян, имеет свое весомое место на политическом поле страны. Она подчеркнула, что даже, не будучи в парламенте, ОЕ продолжит борьбу против несправедливости, царящей в стране. "Мы не имеем права оставлять народ на произвол судьбы",- заключила Бишарян.