Суббота, 24 Февраля 2018 14:42

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 26 февраля текущего года будут обесточены в городе Ереван:

10:00-16:00 - жилые дома 6, 8, 10, 12, 14, 34, 38, 40, 44, 46, 48,

50, 52 на ул. Шираза, улицы Овнатани, Вегнера, жилые дома 25, 27, 29,

31, 32, 33, 35, 37 на ул. Шерами, жилой дом 13 на ул. Хагаг Дон;

собственные дома 1-10 на 7-ой улице, 69-102 на 11-ой улице, 1-29 на

20- ой улице, 1-14 на 22-ой улице, 1-40 на 24-ой улице в Ареше, 49-75 на переулке Димитров; 11:00-15:00 село Джрашен;

в Араратском марзе:

10:00-15:00 частично села Норамарг и Ванашен;

10:30-16:00 частично село Верин Двин;

11:00-15:00 жилой дом 62Г на ул. Патканяна в городе Арташат;

в Гегаркуникском марзе:

11:00-13:00 жилой дом 148 на ул. Наирян и компания "Араратбанк" в городе Севан;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 - села Арпени, Торосгюх в районе Ашоцк; улица Спандаряна в городе Артик; улицы 1-4 села Сарнахбюр в районе Ани;

в Сюникском марзе:

11:00-16:00 коттеджи города Горис;

11:00-17:00 села Ацаван, Аревис, Тасик, Салвард, Бнунис, Торуник, Танаат, Татев, Севаранц, Танадзатап, Кашуни, Агвани, Тандзавер и Хозанавар.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.