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АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 26 февраля текущего года будут обесточены в городе Ереван:
10:00-16:00 - жилые дома 6, 8, 10, 12, 14, 34, 38, 40, 44, 46, 48,
50, 52 на ул. Шираза, улицы Овнатани, Вегнера, жилые дома 25, 27, 29,
31, 32, 33, 35, 37 на ул. Шерами, жилой дом 13 на ул. Хагаг Дон;
собственные дома 1-10 на 7-ой улице, 69-102 на 11-ой улице, 1-29 на
20- ой улице, 1-14 на 22-ой улице, 1-40 на 24-ой улице в Ареше, 49-75 на переулке Димитров; 11:00-15:00 село Джрашен;
в Араратском марзе:
10:00-15:00 частично села Норамарг и Ванашен;
10:30-16:00 частично село Верин Двин;
11:00-15:00 жилой дом 62Г на ул. Патканяна в городе Арташат;
в Гегаркуникском марзе:
11:00-13:00 жилой дом 148 на ул. Наирян и компания "Араратбанк" в городе Севан;
в Ширакском марзе:
10:00-16:00 - села Арпени, Торосгюх в районе Ашоцк; улица Спандаряна в городе Артик; улицы 1-4 села Сарнахбюр в районе Ани;
в Сюникском марзе:
11:00-16:00 коттеджи города Горис;
11:00-17:00 села Ацаван, Аревис, Тасик, Салвард, Бнунис, Торуник, Танаат, Татев, Севаранц, Танадзатап, Кашуни, Агвани, Тандзавер и Хозанавар.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 26-го февраля
|Армен Ашотян: Отсутствие адекватной оценки в отношении руководства Азербайджана сводит на нет доверие общественности к международным институтам
|Президент Армении и министр ИД Мадагаскара обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами
|Посол Казахстана в Армении: За столом переговоров сидят всегда двое, иначе их нельзя назвать переговорами
|При содействии Beeline в Центре искусств Гафесчян открылась фотовыставка <Арвестаноц>
|9-й Фестиваль армянского композиторского искусства посвящен 110-летию Григория Егиазаряна
|Представители Американской торговой палаты поднимают вопрос о защите интеллектуальной собственности в Армении
|Антананариву: Мадагаскар восхищен экономическими достижениями Армении
|Налбандян: Попытки Азербайджана избежать ответственности за погромы армянского населения в Сумгаите тщетны
|Армен Саркисян официально выдвинут кандидатом на пост президента Армении
|Самвел Фарманян: Неприемлемо, когда в столице независимой Армении одни армяне проливают кровь других армян
|Серж Саргсян считает возможным ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС до конца апреля
|Налбандян: Попытки Баку исказить ситуацию вокруг карабахского урегулирования расцениваются, как извращение
|Первый региональный проект TeeGschwendner: Экспорт травяных чаев из Армении в Германию
|Карен Бишарян: Все виновные за события 1 марта 2008 года понесут заслуженное наказание
|Делегация Министерства внутренних дел Грузии прибыла в Армению
|Никол Пашинян: Я считаю, что события 1 марта 2008 года не были расследованы должным образом, и виновные так и не понесли заслуженного наказания
|Министр: Невозможно обеспечить в Армении пропорциональное развитие территорий, если нет устойчивых, сильных, нацеленных на будущее общин
|Свиталтски: Договор о приоритетах партнерства между Арменией и Евросоюзом является очень важным, и его результаты не заставят себя ждать
|Духовный совет ААЦ призвал Анкару не препятствовать проведению выборов нового патриарха Константинопольской епархии
|В Ереване отмечают День защитника Отечества
|Начальник ГШ Армении: Тесное российско-армянское взаимодействие в сфере обеспечения безопасности, уверены, и впредь будет крепким и плодотворным
|Рим: Решение карабахского конфликта в числе приоритетов ОБСЕ
|В Армении открылся научно-исследовательский центр воздушной робототехники
|Путин провел встречу с министрами обороны зарубежных стран: Армению представил Виген Саркисян
|Анкара осудила признание Палатой представителей Нидерландов Геноцида армян в Османской империи
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 23-го февраля
|Ереван приветствует приверженность Амстердама общечеловеческим ценностям и борьбе с преступлениями против человечности
|Президент Ливана: Оба наши народа жертвы идеи уничтожения - армянский народ убивали мечом, ливанский - голодом
|Волынкин: Российско-армянское военно-политическое сотрудничество - важнейший элемент двусторонних отношений, имеющий весомое геополитическое значение
|Глава КС РА: Выборы 4-го президента Армении пройдут в Национальном Собрании
|Республиканская партия Армении и АРФ Дашнакцутюн выдвинули кандидатов в первый состав Высшего судебного совета
|Арцвик Минасян: Строительные работы на территории памятника "Симфония камней" приостановлены - Надолго ли
|Аун: Ливан стоит рядом с Арменией в деле защиты естественных прав её народа на суверенитет, мир и процветание
|Подал в отставку Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу
|Президент Ливана и премьер-министр Армении наметили перпспективные сферы для сотрудничества между двумя старанами
|Саргсян: Каким бы ни было разрешение карабахского конфликта, в его основе должно быть право народа Арцаха свободно жить на своей исторической земле
|Президент Ливана и спикер Парламента Армении обсудили вопросы сотрудничества
|Экс-министр ИД Арцаха: Отсутствие государственной политики по защите прав армянских беженцев из Азербайджана привело к вердикту ЕСПЧ по делу Чирагова
|Блок "Елк" обратится в Конституционный суд для выяснения законности положения о проведении выборов 4-ого президента Армении в Национальном Собрании
|В Арцахе от пули противника погиб военнослужащий Григор Егоян
|Саркисян и Клаар отметили важность надлежащей реакции международного сообщества на милитаристские заявления Баку
|В Армении утвердили порядок проведения экологического мониторинга и публикации результатов недропользователями
|В ПА ОБСЕ призывают изменить подход в урегулировании карабахского конфликта
|Армен Ашотян: Власти Азербайджана, продолжая охоту на людей у себя в стране, теперь пытаются занять этим и за пределами АР
|Шаварш Кочарян: Мы будем бороться за свободу и независимость армян Арцаха
|Ара Баблоян: Карабахское движение способствовало созданию 2-х независимых армянских государств
|Амбициозные планы Банка ВТБ (Армения) - стать первым банком в стране
|В Армении задумались над экологическим образованием населения страны
|"Круг дружбы" Франция-Арцах: Расовая ненависть к армянам до сих пор остается государственной политикой руководства Азербайджана
|Европейский офис Ай-Дата про инициативу Баку: Каких-либо предпосылок для объявления в международный розыск Kаспара Карампетяна не существует
|Саргсян: Ереван заинтересован в расширении отношений с Бейрутом
|Иван Телегин назначен гендиректором Банка ВТБ (Армения)
|Варужан Октанян: Ошибочно считать, что Армения улучшила свои позиции в Индексе борьбы с коррупцией
|КПП Верхний Ларс открыт для проезда автомобилей все видов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22-го февраля
|Казахстан призывает ближневосточные стороны вернуться за стол переговоров
|Глава МИД Армении привлек внимание европарламентариев на притязания Алиева на Ереван
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