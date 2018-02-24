Суббота, 24 Февраля 2018 13:09

АрмИнфо. Председатель постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям Армен Ашотян 23 февраля встретился со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщает пресс-служба Парламента, Армен Ашотян отметил важное значение миссии Специального представителя, а также привлечения европейских структур к мирному урегулированию конфликтов.

Председатель Комиссии отметил, что воинственная риторика и антиармянские заявления президента Азербайджана - шаги, направленные на дестабилизацию мира в регионе, которые также уменьшают возможность мирного урегулирования проблемы.

Армен Ашотян также отметил, что озвучивание адекватных оценок европейскими структурами является общественным требованием, а обратный процесс напротив, подрывает доверие общественности к международным институтам.

Обращаясь к процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Армен Ашотян подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт отличается от других конфликтов в регионе и должен рассматриваться в отдельном контексте.

Председатель Комиссии также придал большое значение участию народа Арцаха в образовательных, социальных и других программах, финансируемых ЕС.

Коснувшись вопросов активного сотрудничества в парламентской сфере, Армен Ашотян отметил, что парламентская дипломатия является гибкой, многоуровневой и законодатели имеют прекрасную возможность обсудить широкий круг вопросов.

В ходе встречи Председатель Комиссии подчеркнул наиболее конструктивное сотрудничество на межпарламентских платформах, особенно в европейских парламентских ассамблеях. Армен Ашотян выразил сожаление в связи с тем, что поведение азербайджанских делегаций в таких форматах часто является нездоровым и продолжает антиармянскую государственную политику.

Коснувшись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, Армен Ашотян подчеркнул важность быстрой и легкой ратификации соглашения в национальных парламентах.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с программами развития возможностей Национального Собрания РА. Председатель Комиссии отметил, что парламент нуждается в поддержке европейских институтов в этом вопросе.