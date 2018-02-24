Суббота, 24 Февраля 2018 12:14

АрмИнфо.Президент Серж Саргсян 23 февраля принял министра иностранных дел Республики Мадагаскар Анри Рабари-Ндзаку. Республика Мадагаскар в настоящее время является председателем Международной организации Франкофонии.

Как сообщает пресс-служба президента, Саргсян с удовлетворением констатировал определённую активизацию отношений между Арменией и Мадагаскаром за последний период, особенно в связи с членством Армении в Международной организации Франкофонии. Серж Саргсян подчеркнул, что обе страны наилучшим образом сотрудничали в рамках Международной организации Франкофонии, поддерживая друг друга в вопросе принятия председательства в организации.

Президент выразил надежду, что Мадагаскар как активный член Международной организации Франкофонии, на самом высоком уровне примет участие в саммите, который пройдёт в Армении 11-12 октября 2018 года, в рамках которого намечено организовать также бизнес форум с широким вовлечением компаний и предприятий стран Франкофонии. Собеседники выразили единое мнение, что бизнес форум может предоставить хорошую возможность для развития экономических отношений Армении и Мадагаскара.

Отметив, что географическая удалённость отныне не является препятствием для развития сотрудничества между государствами в различных отраслях, президент Саргсян счёл визит министра иностранных дел Анри Рабари-Ндзаку, а также намеченный на май этого года визит президента Мадагаскара хорошим поводом для обсуждения возможностей и перспектив взаимодействия.

Глава внешнеполитического ведомства Мадагаскара заверил, что предстоящий государственный визит в Армению президента его страны

придаст новую энергию и практический характер отношениям двух стран, особенно в экономической сфере, где есть значительный потенциал сотрудничества в сферах туризма, высоких технологий, сельского хозяйства и ряде других отраслей. Министр проинформировал, что с этой целью в составе возглавляемой президентом делегации в Армению прибудут представители делового сообщества Мадагаскара, а также депутаты, с целью налаживания тесных межпарламентских связей с законодательным органом Армении, перешедшей к парламентской системе управления.