Пятница, 23 Февраля 2018 20:41

АрмИнфо. <За столом переговоров сидят всегда двое, иначе их нельзя назвать переговорами>, - заявил в интервью ереванской газете <Азг> Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев, отвечая на вопрос по поводу позиции его страны по Арцахскому (Нагорно-Карабахскому) конфликту.

Посол счет необходимым оговориться, что <вопрос этот принципиален не только для Армении, но и для Азербайджана>. <Позиция моей страны по Нагорно-Карабахской проблеме известна и неизменна еще с начала 90-х годов.. Мы уверены, что эта проблема должна решаться в соответствии с принципами международного права, такими как территориальная целостность и право на самоопределение, на основе соответствующих резолюций ООН и решений, достигнутых в рамках Минской группы ОБСЕ>.По словам Уразаева, пока обе стороны не смогут имплементировать эти важнейшие принципы в процесс мирного урегулирования, вряд ли стоит надеяться на взаимоприемлемое решение вопроса.

<Позиция Казахстана солидарна с подходами абсолютного большинства стран международного сообщества, но никакое третье государство не сможет помочь ни силой оружия, ни политическим давлением, пока у Армении или Азербайджана будет оставаться неудовлетворенность в защите своих интересов. Пожалуй, фраза <никто не захочет мира больше, чем вы сами> - наиболее подходящая для этого случая. Кратко поясню эту мысль. Ваши читатели не должны думать, что у Казахстана в его многовековой истории были всегда безоблачные и мирные периоды в регионе. Но вот вам главные принципы современной казахстанской политики и дипломатии: находить общий язык с соседями, которые даны тебе навеки; не бередить старые исторические раны, а дать им зажить; определить и договориться с ними о границах на международно признанных принципах и заниматься мирным строительством в интересах своего народа. Этот <рецепт> можно продолжить, но он хорошо известен многим из вас. Верю ли я в скорое решение проблемы? Главное, чтобы верили в это вы:>, - отметил глава казахстанской дипмиссии в Армении.