Пятница, 23 Февраля 2018 19:51

АрмИнфо. При содействии Beeline в Центре искусств Гафесчян состоялось открытие проекта фотовыставки <Арвестаноц> (Мастерская). Как сообщает пресс-служба компании, проект проводится при участии юношеского Совета Гафесчян, в котором представлены 9 фото-историй о десяти современных армянских художниках и их мастерских.

<Для Beeline очень важно, чтобы молодые люди изучали и применяли современные технологии. На данный момент фотография является одним из направлений, связывающих искусство с цифровыми технологиями. Мы надеемся, что этот проект действительно поможет участникам найти свое будущее в сфере фотографии и сделает их жизнь лучше>, - отметила руководитель службы по связям с общественностью Beeline в Армении Наира Назарян.

Согласно источнику, выставка <Мастерская> представлена в зале эскалаторов Центра Гафесчян и продлится до 3 июня с.г. Сам проект был запущен в августе 2017 года.

Отметим, что Beeline сотрудничает с Центром искусств Гафесчян с 2011 года. Регулярно при поддержке Beeline проходят детско-юношеские, семейные и другие образовательные программы, направленные на эстетическое воспитание детей и молодежи.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".