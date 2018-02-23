Пятница, 23 Февраля 2018 19:48

АрмИнфо. С 5 по 9 марта в Ереване пройдет 9-й фестиваль армянского композиторского искусства. Каждый год фестиваль посвящен одному из известных армянских композиторов. В этом году он посвящен 110-летию композитора, педагога, народного артиста СССР Григория Егиазаряна.

Григорий Егиазарян - один из основателей современной армянской композиторской школы. Среди его учеников - Александр Аджемян, Эмин Аристакесян, Григор Ахинян, Эдгар Оганесян, Гегуни Читчян, Мартун Исраелян и многие другие композиторы. Григорий Егиазарян сочинил музыку преимущественно в симфоническом и балетном жанре, написал симфонические поэмы, симфонии, балеты, романсы, музыку для театра и кино.

С момента основания фестиваль армянского композиторского искусства проходит под высоким патронатом президента РА Сержа Саргсяна. Организатором фестиваля является Армянский государственный симфонический оркестр. Эта инициатива в центре внимания Министерства культуры РА, и министерство спонсирует фестиваль. Художественный руководитель и главный дирижер Армянского государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян подчеркнул важность Фестиваля армянского композиторского искусства.

<Некоторые люди всегда говорят, что произведения современных композиторов не исполняются, но фестиваль армянского композиторского искусства доказывает обратное. Фестиваль имеет очень важную миссию и цель. Мы должны сохранять нашу национальную культуру, и общество должно видеть наших героев, тех, кто создает нашу современную музыку>, - отметил Сергей Смбатян.

Следует отметить, что в рамках фестиваля за последние годы была проделана большая работа. Были оцифрованы симфонические и камерные произведения более 50 армянских композиторов, записано более 200 произведений, а также представлены премьеры более 150 произведений армянских композиторов. Эта деятельность направлена на сохранение и развитие культурного наследия.

В рамках Фестиваль армянского композиторского искусства были также оцифрованы композиции Григория Егиазаряна. Организаторы фестиваля пытаются найти архивы композитора. Записи его сочинений в основном являются рукописями и очень плохо сохранились. Несколько работ были опубликованы с 1930 по 1940 годы. Армянский государственный симфонический оркестр нашел камерные композиции Григория Егиазаряна в архивах Консерватории и отдельных лиц. Коллектив пытается найти симфонические произведения композитора, чтобы восстановить ноты и в будущем включить их в концертные программы. В рамках Григория Егиазаряна- Феста пройдут 5 концертов.

Будут исполнены сочинения Григория Егиазаряна, его учеников и также современных армянских композиторов.На фестивале будут представлены сочинения Александра Арутюняна, Арно Бабаджаняна, Симона Ованнисяна, Гагика Овунца, Валерия Саркисяна, Вагаршака Котояна, Гегуни Читчян, Эдуарда Багдасаряна, Александра Аджемяна, Барсега Каначяна, Степана Лусикяна, Эдуарда Абрамяна, Ваче Шарафяна и других композиторов.

Отдельный вечер будет посвящен композиторам, живущим в диаспоре: будут представлены камерные произведения Ричарда Ярдумяна, Алана Ованнеса, Арутюна Деллаляна, Нубара Асланяна, Константина Петросяна.